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بالأرقام – إيطاليا العاجزة في 3 صور

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بالأرقام – إيطاليا العاجزة في 3 صور بالأرقام – إيطاليا العاجزة في 3 صور

عاجزة ظهرت إيطاليا أمام كوستاريكا، غير قادرة على نقل الكرة للأمام أو الاحتفاظ بها تحت ضغط الفريق الذي أبهر مونديال البرازيل وانتصر على الأتزوري 1-0.

ويظهر عجز إيطاليا منذ بداية اللقاء، وهذه الصورة الأولى تعكس أن تمريرات إيطاليا أغلبها كانت في منتصف الملعب، ولم تفلح في الوصول لمناطق كوستاريكا طوال الـ19 دقيقة الأولى:

ومن أسباب العجز الإيطالي، العجوز تياجو موتا الذي شارك في وسط الملعب مع أندريا بيرلو ودانيلي دي روسي وكلاوديو ماركيزيو.

موتا كل تمريراته كانت للوراء باستثناء كرتين فقط، وهو ما يظهر كيف كان الفريق الإيطالي أولا مضغوط وثانيا عاجز عن فك هذا الحصار الكوستاريكي:

أما الصورة الثالثة فهي لبيرلو نفسه.. فحين تكون تمريرات مايسترو إيطاليا بهذا الشكل يصبح عدم الفوز أمرا متوقعا للأتزوري:

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فيديو اليوم السابع