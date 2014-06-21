شركة أميركية تطلب 300 فخ من ابتكار صائد الثعالب

تلقى المخترع الإماراتي أحمد مجان عروضاً من شركة أميركية متخصصة في الترويج والتسويق لبدء حملات تسويقية لعدد من اختراعاته استعداداً لطرحها مستقبلاً في السوق الأميركية، وأخرى متخصصة في بيع وصناعة معدات الحيوانات الأليفة التي تقدمت بطلب لشراء 300 فخ من اختراع «صائد الثعالب الذكي» ليصبح هذا الابتكار هو أول ابتكارات مجان الذي يدخل رسمياً إلى السوق الأميركية كمنتج.

وقال أحمد مجان الذي يشارك في معرض «انبكس» في مدينة بيتسبيرغ بولاية بنسيلفينيا الأميركية إن «شركة أميركية متخصصة في مجال التسويق للابتكارات والمنتجات عرضت عليه خلال مشاركته في اليوم الثاني من «انبكس» عقد اتفاق مبدئي معه للبدء بتسويق عدد من اختراعاته المعروضة في المعرض لبدء حملات تسويقية مستقبلية تستهدف الشركات المتخصصة والمتهمين لتسويقها تجارياً وطرحها كمنتجات في السوق الأميركية».

مشيراً إلى أن «ابتكار» «قاطف الثمار» حظي بإعجاب هذه الشركة، لافتاً إلى أن «الابتكار عبارة عن مقص محمول لقطف ثمار الأشجار يعمل بالبطارية، ويمتد لارتفاعات عالية تصل إلى خمسة أمتار لقطف الثمار من الأشجار، ما يوفر الوقت والجهد، ويحتوي على شبكة مثبتة أعلى العصا تسقط فيها الثمار ليحصل عليها الإنسان بكل سهولة، وبحالة جيدة بدلاً من سقوطها على الأرض وتعرضها للتلف».

معلومات

وأضاف إن «مندوبة الشركة طلبت معلومات تفصيلية عن هذا الابتكار تحديداً واطلعت على النموذج الموجود في الجناح بالمعرض، وأبدت إعجابها الشديد بفكرته وتفاصيل عمله، كما طلبت معلومات إضافية عن اختراعات مختلفة».

ويشارك المخترع الإماراتي أحمد مجان في «انبكس» الذي يعتبر أكبر معرض يعنى بعرض الاختراعات والمنتجات الجديدة في العالم بإثني عشر ابتكاراً في مجالات البيئة والزراعة والحيوان، منها سبعة جديدة لم يقدمها سابقاً وستة ابتكارات كشف عنها في العاصمة البريطانية لندن وحاز عليها جوائز دولية..

وأضاف أحمد مجان أن مالك شركة جاكسيون جريك المتخصصة في بيع وصناعة مستلزمات الحيوانات الأليفة رجل الأعمال الأميركي وورنر براون زار جناحه في المعرض وطلب تنفيذ 300 فخ لشركته من اختراع «صائد الثعالب الذكي» الذي ابتكره مجان قبل سنتين وحصل على الميدالية الذهبية في معرض لندن والابتكار هو عبارة عن فخ يوضع في الصحراء والمناطق الجبلية، مزود بكاميرا للمراقبة وحين يصل الثعلب لداخل الصندوق، يتم إغلاقه عبر أمر بالهواتف الذكية، لافتاً إلى أن «الشركة الأميركية طلبت بعض التعديلات على الجهاز الفخ وسوف يتم تعديلها خلال الفترة المقبلة». في سطور

يوفر انبكس منتدى للمخترعين لعرض اختراعاتهم وأفكارهم على الشركات المهتمة بترخيص، وتسويق أو تصنيع منتجات جديدة. وينظم هذا المعرض التجاري أيضاً مسابقات للمخترعين المحليين والدوليين، حيث يتم تصنيفهم في 45 فئة مختلفة، كما يتم تنظيم ندوات وورش عمل لكل من المخترعين ورجال الأعمال، الذين يشهدون المعرض.