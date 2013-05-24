إجراءات أمن مشددة فى محاكم تونسية بسبب تهديدات إرهابية

عزز الأمن التونسى إجراءات حماية مقرات قضائية بالعاصمة بعد ورود معلومات عن وجود تهديدات إرهابية تستهدفها.

وأفادت الهيئة الوطنية للمحامين فى تونس، فى بيان نشرته اليوم الجمعة، بوجود أخطار إرهابية تهدد سلامة مقرات محكمة تونس العاصمة وسلامة المتعاملين فيها.

وقال البيان إنه "تم الكشف عن هذه المعلومات خلال جلسة عمل جمعت المسئولين القضائيين عن كل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية بتونس والهيئة الوطنية للمحامين وممثلى سلطات الأمن".

وقالت الهيئة الوطنية للمحامين إن سلطات الأمن أخطرت عميد المحامين شوقى بالطيب إنه تقرر اتخاذ إجراءات أمنية وقائية صارمة تهم تحصين المحكمة الابتدائية بتونس وقصر العدالة من كل اعتداء إرهابى محتمل.

وقال بالطيب لإذاعة موزاييك المحلية "تم إعلامنا من قبل سلطات الأمن بوجود تهديدات جدية إرهابية متأتية من أطراف متشددة دينيا".

وأضاف أن "هذه التهديدات موجهة لقصر العدالة بالعاصمة ومحكمة تونس المختصة بحكم أنها مختصة بالقضايا الإرهابية وبحكم رمزيتها".

وتجرى فى محكمة تونس العاصمة مقاضاة عشرات من السلفيين المتشددين كانوا تورطوا فى أعمال عنف ذات طبيعة إرهابية بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية التونسية أمس إنها أوقفت سبعة أشخاص من المتشددين دينيا وينشطون ضمن "الشرطة السلفية" كانوا تورطوا فى ذبح ضابط شرطة والتنكيل بجثته وأوضحت أنها أحالت القضية على محكمة تونس الأولى نظرا طبيعتها الإرهابية.