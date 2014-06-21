تقرير - مدرب الجزائر سيطلب من لاعبيه إفطار رمضان حال التأهل

ذكر تقرير نشرته صحيفة "الهداف" الجزائرية أن مدرب الخضر وحيد خليلوزيتش سيطلب من لاعبيه عدم صيام شهر رمضان حال التأهل لدور الـ16 في المونديال.

وخسرت الجزائر مباراة الجولة الأولى من بلجيكا 2-1 ضمن المجموعة الثامنة التي تضم أيضا روسيا وكوريا الجنوبية.

وتحتاج للفوز على كوريا يوم الأحد، للحفاظ على آمال التأهل لدور الـ16.

وأشارت صحيفة "الهداف" إلى أن خليلوزيتش لايزال يتمسك بآمال التأهل لدور الـ16، وواثق من قدرة فريقه على تحقيق هذا الإنجاز.

وسيطلب خليلوزيتش من لاعبيه عدم الصيام في شهر رمضان الذي سيبدأ مع انطلاق دور الـ16 من المونديال، حتى لا يؤثر على تدريبات الفريق -بحسب التقرير-.

وأوضحت "الهداف" أن مدرب الخضر اتخذ هذا القرار قبل انطلاق البطولة.