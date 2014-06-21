صلاح يكشف: لم أستطع الاتصال بمورينيو.. فراسلته عبر WhatsApp!

كشف محمد صلاح نجم الكرة المصرية عن تفاصيل كوميدية في أول مكالمة تلقاها من جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي.

صلاح انتقل من بازل إلى تشيلسي في شهر يناير المنصرم، ومن حينها وهو يلعب بقميص البلوز.

وقال صلاح عبر برنامج "فهمي جمعة" في قناة MBC MASR: "كنت عائدا لتوي من مصر إلى سويسرا".

وكان صلاح يلعب بقميص بازل السويسري في ذلك الحين.

وتابع صلاح "لم أدفع فاتورة هاتفي المحمول، ولهذا لم أكن استطع الاتصال بأحد".

وأضاف "وجدت مكالمة من مورينيو، ورسالة منه تقول هل تستطيع التحدث بالإنجليزية؟".

وأردف صلاح "لم أستطع الاتصال به بسبب عدم دفع الفاتورة، ولم يكن ممكنا أن أتصل بمورينيو عبر VIPER!".

وأكمل باسما "لهذا فكرت طويلا، ثم أرسلت لمورينيو عبر WhatsApp أقول له، نعم أستطيع التحدث بالإنجليزية، فاتصل بي".

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