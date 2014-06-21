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4,7 مليون شخص في سوريا يعيشون في ظروف غير إنسانية

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4,7 مليون شخص في سوريا يعيشون في ظروف غير إنسانية 4,7 مليون شخص في سوريا يعيشون في ظروف غير إنسانية

كتب : أ ف ب منذ 27 دقيقة

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في تقرير إلى مجلس الأمن الدولي، الجمعة أن عدد السوريين الذين لم تتمكن المنظمات الإنسانية من تقديم المساعدات لهم ازداد من 3,5 إلى 4,7 مليون نسمة.

وفي تقريره الرابع حول هذه المسألة، والذي يغطي الفترة من 20 مايو إلى 17 يونيو، أشار بأن إلى أنه "لا يوجد أي تقدم لناحية وصول المساعدات الإنسانية إلى كل الأشخاص الذين هم بحاجة لها في سوريا، وخصوصًا الأشخاص المتواجدين في مناطق يصعب الوصول إليها".

وأضاف أن "الوضع الإنساني ازداد سؤا". وأشار إلى أن 10,8 مليون نسمة من مجموع السوريين هم بحاجة للمساعدة بينهم 6,4 مليون نازح أي بزيادة 17% (او 1,5 مليون نسمة) نسبة إلى التقديرات السابقة.

وأوضح بأن "رقم 3,5 مليون نسمه الذي تم الحديث عنه حتى الآن بالنسبة للأشخاص القاطنين في مناطق صعبة أو يتعذر الوصول إليها من قبل العمال الإنسانيين ازداد أيضًا، ووصل بدون شك حاليًا إلى 4,7 مليون شخصًا".

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