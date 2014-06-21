أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لاعب كوستاريكا: الآن بالوتيللي سيعرف أسماء كل لاعب فينا

Google+ Print
لاعب كوستاريكا: الآن بالوتيللي سيعرف أسماء كل لاعب فينا لاعب كوستاريكا: الآن بالوتيللي سيعرف أسماء كل لاعب فينا

رد كريستيان بولانوس نجم منتخب كوستاريكا على ماريو بالوتليللي مهاجم منتخب إيطاليا مرتين، واحدة في الملعب والثانية بعد نهاية مباراة الفريقين.

منتخب كوستاريكا اقتنص إيطاليا بهدف من دون رد في الجولة الثانية من سباق المجموعة الرابعة في كأس العالم 2014.

بالوتيللي قبل المباراة صرح بأنه لا يعرف أي لاعب من كوستاريكا.

بعد المباراة رد بولانوس "بالوتيللي لاعب أحبه كثيرا".

ثم استدرك "أعتقد أنه الآن سيعرف اسم كل لاعب في منتخب كوستاريكا".

فريق كوستاريكا ضمن التواجد في دور الـ16 من مونديال البرازيل، وينتظر مباراة إيطاليا ضد أوروجواي ليعرف رفيقه.

إيطاليا تحتاج للتعادل مع أوروجواي، والأخيرة تنتظر الفوز لقنص بطاقة العبور لدور الـ16، معتمدة على ملهمها الأول لويس سواريز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع