لاعب كوستاريكا: الآن بالوتيللي سيعرف أسماء كل لاعب فينا

رد كريستيان بولانوس نجم منتخب كوستاريكا على ماريو بالوتليللي مهاجم منتخب إيطاليا مرتين، واحدة في الملعب والثانية بعد نهاية مباراة الفريقين.

منتخب كوستاريكا اقتنص إيطاليا بهدف من دون رد في الجولة الثانية من سباق المجموعة الرابعة في كأس العالم 2014.

بالوتيللي قبل المباراة صرح بأنه لا يعرف أي لاعب من كوستاريكا.

بعد المباراة رد بولانوس "بالوتيللي لاعب أحبه كثيرا".

ثم استدرك "أعتقد أنه الآن سيعرف اسم كل لاعب في منتخب كوستاريكا".

فريق كوستاريكا ضمن التواجد في دور الـ16 من مونديال البرازيل، وينتظر مباراة إيطاليا ضد أوروجواي ليعرف رفيقه.

إيطاليا تحتاج للتعادل مع أوروجواي، والأخيرة تنتظر الفوز لقنص بطاقة العبور لدور الـ16، معتمدة على ملهمها الأول لويس سواريز.