رادار المونديال - إينر فالنسيا الفتاك

أن يتشارك خمسة لاعبين قائمة هدافي المونديال أمر طبيعي، ولكن أن يكون من بينهم إينر فالنسيا لاعب منتخب الإكوادور، فهو شيء علينا الوقوف كثيرا عنده.

رادار المونديال الخاص بـ FilGoal.com يتابع عن كثب أبرز المواهب التي تلفت الأنظار عبر كأس العالم، ويسلط الضوء على أسماء ربما تكون هذه البطولة انطلاقتها نحو العالمية.

تاريخه

بدأ إينر فالنسيا مسيرته مع الكرة في أكاديمية كاريبي جونيور الإكوادوريه منذ عام 2005 وقضي فيها 3 سنوات.

ليظهر بعدها نادي إيميلك الإكوادوري أحد أشهر أندية الإكوادور بفالنسيا عام 2008 وحتى الموسم الماضي محرزا 27 هدف في 131 لقاء.

وانتقل فالنسيا مطلع الموسم الحالي إلى باتشوكا المكسيكي ولعب معهم 23 مباراة سجل خلالها 18 هدف.

وعلى المستوي الدولي مع المنتخب لعب 10 مباريات فقط، قبل بداية المونديال.

ماذا فعل ليستحق المتابعة؟

للعودة إلى عدد مباريات إينر مع منتخب بلاده، وبالنظر إلى عدد الأهداف التي سجلها، سنجد أننا أمام مهاجم فتاك قادم بقوة.

اللاعب في نقاط:

> لأسم: إينر فالنسيا

> تاريخ الميلاد: 11 أبريل 1989 (25 سنة)

> الطول: 179 سم

> القدم المميزة: اليسري

> النادي: باتشوكا المكسيكي

> رقمه: في الإكوادور 13

فأحرز فالنسيا 7 أهداف خلال 12 مباراة مع المنتخب، أهداف افتتاحها أمام هندوراس في لقاء ودي عام 2013 واختتمها أمام هندوراس أيضا بهدفين في الجولة الثانية من المونديال.

شاهد ثنائية فالنسيا في مرمي هندوراس

وكان اللاعب ذاته قد افتتح أهداف الإكوادور في المونديال عندما هز شباك سويسرا، في لقاء خسر فيه المنتخب بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

شاهد أهداف اللقاء

أرقامه

في لقاء هندوراس سدد إينر 4 تسديدات على المرمي، أحرز من خلالهم هدفين.

بينما وصلت نسبة تمريراته الصحيحة لـ71%، ونجح في استخلاص كل الكرات المشتركة بينه وبين لاعبي هندوراس بنسبة 100%.

إلى جانب تحركات مميزة في كافة أرجاء الملعب، توجت فالنسيا بلقب أفضل لاعب في المباراة.