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ماجستير في الخدمة الاجتماعية للمخلفي

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ماجستير في الخدمة الاجتماعية للمخلفي ماجستير في الخدمة الاجتماعية للمخلفي
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مصعب المخلفي

    نال الأستاذ مصعب سعد المخلفي درجة الماجستير في كلية اللغة العربية والدراسات الاجتماعية قسم الاجتماع والخدمة بجامعة القصيم، وكان عنوان الرسالة (المتغيرات الاجتماعية المؤثرة في جودة الحياة الذاتية لدى المسنين). واشرف على الرسالة د. محمد عبدالرحمن السعوي الأستاذ المشارك وعميد القبول والتسجيل بجامعة القصيم، وتكونت لجنة المناقشين من د. يوسف احمد الرميح أستاذ علم الاجتماع الجنائي في قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة القصيم ود. علي عبدالرحمن الرومي استاذ مساعد بقسم الاجتماع.

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