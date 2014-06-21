«العدل» تنظم برنامجاً لقضاء التنفيذ الجديد

اختتم وكيل وزارة العدل لشؤون الحجز والتنفيذ الشيخ خالد بن علي آل داوود برنامج (نظام التنفيذ الجديد) ضمن برامج الوكالة المتخصصة لقضاء التنفيذ بمشاركة 25 متدربا بمدينة الرياض.

وتناول قاضي التنفيذ بالمحكمة العامة بالرياض الشيخ/ عاصم بن ناصر القاسم خلال البرنامج شرح النظام واللائحة واكسابهم المهارات اللازمة للعمل وتقوم الوكالة على وضع خطط سنوية للتدريب والتأهيل تتضمن دورات تدريبية لأصحاب الفضيلة القضاة بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء وللموظفين وحصرها في مجال عملهم المتعلق بالتنفيذ وأحكامه وإجراءاته حيث بلغ عدد المشاركين في الدورات التدريبية (230) قاضياً و(800) موظفاً.

حيث تقوم الوكالة بالتعاون مع الإدارة العامة لتدريب القضاة بعقد العديد من البرامج المتخصصة لقضاة التنفيذ شملت برامج اختصاص قاضي التنفيذ والسند التنفيذي وتعريفه وحكمه وما يتعلق بالسند التنفيذي والأجنبي والإفصاح عن الأموال والأموال التي يحجز التنفيذ عليها وما لايجوز الحجز عليه وإجراءات الحجز التحفظي وإجراءات التنفيذ وبيع المال المحجوز والتنفيذ المباشر.

كما اشتملت البرامج التدريبية على التنفيذ في قضايا الأحوال الشخصية والقضايا التجارية والإعسار وأحكامه والحبس التنفيذي وجرائم التنفيذ ووسائل التنفيذ والسلطة القضائية والخدمات المساندة لقاضي التنفيذ والعلاقة بالجهات الأخرى.