14 معلومة عن إنجازات العاهل السعودي ربما لا تعرفها (تقرير)

زار الملك عبدالله بن عبدالعزيز، العاهل السعودي، مساء الجمعة، مصر، واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، في طيارته الملكية بمطار القاهرة الدولي.

ويعد الملك عبدالله أبرز الداعمين لمصر منذ عزل الدكتور محمد مرسي، ومساندته لها في مكافحة الإرهاب، إضافة للمساعدات المالية التي قدمها السعودية للقاهرة.

ونرصد أهم مواقف الملك عبدالله تجاه مصر منذ عزل مرسي.

أول من هنأ الرئيس المؤقت عدلي منصور بتوليه منصب الرئاسة، ودعا إلى «الحكمة والتعقل».

وبعد فض اعتصامي رابعة والنهضة أعلن، في 18 أغسطس 2013، دعمه للسلطات المصرية ضد ما وصفه بالإرهاب محذرا من«نار الفتنة» عبر «التدخل» في شؤون مصر الداخلية.

وقال حينها: «ليعلم العالم أجمع بأن المملكة العربية السعودية شعبا وحكومة وقفت وتقف اليوم مع أشقائها في مصر ضد الإرهاب والضلال والفتنة، وإنني أهيب برجال مصر والأمتين العربية والإسلامية والشرفاء من العلماء وأهل الفكر والوعي والعقل والقلم أن يقفوا وقفة رجل واحد وقلب واحد في وجه كل من يحاول أن يزعزع دولة لها في تاريخ الأمة الإسلامية والعربية مكان الصدارة مع أشقائها من الشرفاء وتجاه كل من يحاول المساس بشؤون مصر الداخلية».

- قدم لمصر مساعدات بمليارات الدولارات عقب عزل مرسي

أول من هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي بفوزه بالانتخابات الرئاسية، ودعا لمساندة مصر ماديًا عبر الدعوة لمؤتمر «المانحين»

وللعاهل السعودية إنجازات مشهود لها على المستوى العربي منها:

- إصدار الأوامر بنقل المصابين من قطاع غزة إلى المستشفيات السعودية والتكفل بعلاجهم جراء إصابتهم من الاعتداء الإسرائيلي على القطاع، والأمر بإقامة جسر جوي لطائرات الإغاثة إلى مطار العريش بمصر تحمل أدوية ومواد الغذائية وكل المستلزمات المعيشية، كما أمر بحملة شعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في كافة أنحاء المملكة، وقد بدأت الحملة بتبرع منه قدر بـ 30 مليون ريال وذلك دعمًا للحملة.

- إعلانه في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية المنعقدة في الكويت بتاريخ 19 يناير 2009 عن نهاية الخلافات العربية- العربية وإنه سيتم فتح صفحة جديدة في العلاقات بين الدول العربية المتخاصمة فيما بينها، كما أكد على أن مبادرة السلام العربية لن تبقى على الطاولة أكثر مما بقيت لأن إسرائيل تماطل فيها ولا تريد تنفيذها وإنه أمام إسرائيل خياران إما الحرب أو السلام، وإن العرب قادرين على الصمود والحرب لاستعادة الأرض والكرامة المسلوبة، كما أعلن عن تبرع شعب المملكة العربية السعودية بـ 1000 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة وتعويض أهلها عن كل ما لحقهم من دمار وتشريد وأكد على أن الدم الفلسطيني أغلى من كنوز الأرض.

- دعوه القادة الفلسطينيين من حركتي فتح وحماس إلى مؤتمر في مكة وذلك لحل المشاكل بينهم وإنشاء حكومة وحده وطنية فلسطينية.

- توقيع اتفاقية للمصالحة بين الفصائل الصومالية المتحاربة برعايته.

ورصدت صحف سعودية أبرز إنجازات الملك داخل المملكة، ومنها:

- المشاركة في مؤتمر قمة العشرين الاقتصادية العالمية والتي إنعقدت في واشنطن العاصمة يوم 15 نوفمبر 2008، وأعلن من خلالها رصد المملكة مبلغ 400 مليار ريال لمجابهة الأزمة المالية العالمية ولدفع عجلة التنمية والنهضة في المملكة وضمان لعدم توقف مشاريع التنمية بها ولدعم وحماية المصارف المحلية.

- وضع حجر الأساس لمشروعات عملاقة في جدة ومكة المكرمة تفوق كلفتها 600 مليار ريال تحت مسمى «نحو العالم الأول».

- إنشاء الهيئة العامة للإسكان وهيئة الخطوط الحديدية وجمعية حماية المستهلك وشركة المياه الوطنية.

- الأمر ببدء التوسعة الكبيرة للمسجد الحرام في مكة في المنطقة الشمالية للحرم، والتوسعه في المسجد النبوي من الجهة الشرقية

- تخصيص مبلغ 250 مليار ريال سعودي لبناء 500000 وحدة سكنية بجميع مناطق المملكة

- قرار دخول المرأة كعضو في مجلس الشورى والترشح والترشيح للمجالس البلدية.