ضبط سيارة مسروقة داخل ورشة بالمدينة الصناعية بأسوان

تمكنت وحدة مباحث قسم ثان أسوان من ضبط السيارة رقم 6247″ ص و م ” ربع نقل و المبلغ بسرقتها فى واقعة المحضر رقم 7435 إدارى مركز أدفو لسنة 2014 من طه عبدالرحيم محمد ،وذلك بإحدى ورش الإصلاح الكائنة بالمدينة الصناعية دائرة قسم ثان.

حيث توصلت التحريات إلى أن وراء أرتكاب الواقعة كلا من أشرف. ك.م 40 سنة سائق ومقيم الحصايا دائرة قسم ثان والسابق أتهامه فى القضية رقم 1768 جنح قسم ثان أسوان لسنة 2014 أختراق كمين،وحسن. ع. ب 33 سنة سائق ومقيم شارع المحطة الحصايا دائرة قسم ثان ،و السابق أتهامه فى القضية رقم 3510 جنح قسم ثان لسنة 2010″حادث سيارة”.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول وبمواجهته أقر بأرتكابه للواقعة بالأشتراك مع المتهم الثانى الهارب ،كلف مدير أمن أسوان اللواء حسن السوهاجى إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهم للوقوف على أبعاد نشاطه الإجرامى، و تكثيف الجهود لسرعة ضبط المتهم الثانى .

تحرر المحضر 25 أحوال قسم ثان ملحق المحضر الأصلى وجارى العرض على النيابة .