بالفيديو.. وزير النقل: “المترو” يخسر 600 مليون بسبب أعطال “مكن الخط الأول والثاني”

قال المهندس هاني ضاحي، وزير النقل، إن الوزارة تخسر 600 مليون جنية شهريًا بسبب أعطال المكن في الخطين الأول والثاني.

وأضاف “ضاحي” في مداخلة هاتفية لبرنامج “باختصار” على قناة “المحور”، مع الدكتورمعتز بالله عبدالفتاح، مساء الجمعة: “أقوم بكثير من الزيارات الميدانية، والهدف نشوف الأمور على طبيعتها، لأنه لو مبتعرفش تشخص المرض مبتعرفش تعالجه”.

وأوضح “ضاحي”: “لا اكتفي بورق يتقدملي، ولكني بحب أشوف الامور على أرض الواقع”.

وأكد أن “نص المكن الموجود في الخط الأول والتاني عطلان، وده بيضيع 600 مليون جنية على البلد، وادينا تعليمات للهيئة العربية للتصنيع، لإصلاح المكن قبل ما نلجأ للاستيراد من الخارج”.

" frameborder="0">