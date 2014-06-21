سفير مصر السابق بالسعودية: «زيارة الملك عبدالله استعادت العلاقات الحميمية»

قال السفير فتحي الشاذلي، سفير مصر السابق بالسعودية، إن مصر استعادت علاقتها الحميمة بالسعودية، وأكد أن المشير السيسي والملك عبدالله بحثا الاوضاع في المنطقة، والمتعلقة بسوريا وليبيا والعراق.

وأضاف «الشاذلي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «باختصار»، على قناة «المحور»، مساء الجمعة، مع الدكتور معتز بالله عبدالفتاح: «الوقت اتسع لدخول الرئيسيين المصري والسعودي، في تفصيلات المشهد الإقليمي، سواء الوضع في العراق وليبيا وسوريا».

وتابع: «مجرد توقف الملك في هذه الظرف، ومعرفتنا بأوضاعه الصحية، في القاهرة لقاء السيسي، فإنه يريد أن يبعث رسالة للجميع أن وقوف السعودية لجانب مصر وقوف ثابت، والعلاقة بين البلدين استعادت حرارتها من جديد».

وعن صعود المشير السيسي للقاء ملك السعودية على الطائرة، علق فتحي الشاذلي بقوله: «هذا يعبر عن العلاقة الحميمة، وبالتالي ده إظهار للحفاوة والاهتمام، وأظن أن المكان داخل الطائرة مجهز للتباحث وخلافه».