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هيتزفيلد يشرح.. لماذا عاشت سويسرا ' ليلة سوداء ' أمام فرنسا

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هيتزفيلد يشرح.. لماذا عاشت سويسرا ' ليلة سوداء ' أمام فرنسا هيتزفيلد يشرح.. لماذا عاشت سويسرا ' ليلة سوداء ' أمام فرنسا

فسر أوتمار هيتزفيلد المدير الفني لمنتخب سويسرا لماذا سقط فريقه أمام فرنسا بنتيجة كبيرة هي 5-2 في الجولة الثانية من سباق مرحلة المجموعات في كأس العالم 2014.

منتخب فرنسا سجل هدفين متتاليين في دقيقة، ثم باتت المباراة سهلة أمامه لدك سويسرا.

وقال هيتزفيلد بعد المباراة: "أنا محبط للغاية من هذه النتيجة، ليلة سوداء".

وتابع المدرب المخضرم "الثنائية المبكرة لمنتخب فرنسا حطمتنا".

وأوضح "بعد هدفين، تكون مطالبا بالهجوم.. تنكشف مساحات أكثر في دفاعك، وتكون مضطرا لأن تلعب مباراة فرنسا، وليس مباراتك".

وأضاف "كلما تقدمنا أكثر للهجوم، كلما زادت خطورة الهجمات المرتدة لفرنسا".

لكن هيتزفيلد لازال هادئا، واثقا في قدرة سويسرا على العبور لدور الـ16 رفقة فرنسا، في المجموعة التي تضم هندوراس وإكوادور.

سويسرا تمتلك 3 نقاط خلف فرنسا المتصدرة بـ6 نقاط، وإكوادور وهندوراس يواجهان بعضهما البعض وكلاهما يبحث عن وضع أي شيء في رصيد نقاطهما.

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