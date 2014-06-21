الشورى يصوت على إقرار الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة .. الاثنين

الرياض - عبدالسلام محمد البلوي

يصوت أعضاء مجلس الشورى بعد غدٍ الاثنين على الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة للفترة 361441 بعد ان يستمع لوجهة نظر لجنة الاقتصاد التي درست ملاحظات أثارها عدد من الأعضاء على الأهداف التي تم مناقشتها في جلسة مجلس الثامنة عشرة التي عقدت الخامس من شهر جمادى الأول الماضي، وعلمت " الرياض" أن لجنة الاقتصاد أخذت بعدد من التوصيات الإضافية التي قدمها بعض الأعضاء ومن ذلك إضافة هدف ينص على أن التنمية الثقافية أساس لخطة التنمية العاشرة، حسب توصية للعضو محمد رضا نصرالله.

هدف للتنمية الثقافية وحذف بند «الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والمؤتمرات التي تعنى بالمرأة»

وأكد تقرير لجنة الاقتصاد أنها أخذت بتوصية العضو نوره العدوان بشأن حذف البند الثامن من الهدف الثالث عشر الخاص بتمكين المرأة وزيادة اسهامها في مجالات التنمية المختلفة والذي ينص على" الاهتمام بالاتفاقيات الدولية والمؤتمرات التي تعنى بشؤون المرأة "، كما أخذت الجنة بتوصية العضو ثريا العريض لتضمين الخطة التنمية الصحية بتفصيل وسياسات واضحة وإستراتيجية تطويرية بتوجه مستقبلي.

تفصيل التنمية الصحية بسياسات واضحة والاستمرار بالابتعاث الخارجي حسب سوق العمل

وأخذت لجنة الاقتصاد والطاقة التي يرأسها صالح الحصيني بمضمون توصية للعضو منصور الكريديس وتخص الاستمرار في برامج الابتعاث الخارجي بما يواكب متطلبات التنمية وحاجة سوق العمل، وإضافة سياسة للهدف الثاني من اهداف الخطة لتحديث القطاع الزراعي ليكون اكثر تطوراً وتنوعاً ونمواً برفع كفاءة الاستخدام المستدام للموارد الطبيعية وخاصة المائية اعتماداً على الميزة النسبية بالمناطق للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام بمفهومه الشامل وفي التنمية الريفية المستدامة مؤخراً لفصل العمل وتحسين نوعية لجنة الاقتصاد ترفض توصية لتعزيز الإصلاح المؤسسي لدعم مؤسسات المجتمع المدني

ورفضت لجنة الاقتصاد توصيات إضافية لعدد من الأعضاء قرروا تقديمها للمجلس ليحسم قبولها أو رفضها، حيث طالب العضو حاتم المرزوقي بوضع استراتيجية وطنية لتطوير قطاع السياحة المحلية وفق حفز استقطاب رؤوس الأموال للاستثمار في القطاع السياحي وإنشاء صندوق مالي وطني لدعم المشاريع السياحية وتطوير البيئة السياحية المحلية ومنظومة خدمات القطاع الاقتصادي.

المجلس يتجاوز عدد جلساته ثلاث مرات ويعقد 50 جلسة في 25 أسبوعا

ودعا العضو سلطان السلطان إلى إفراد هدف مستقل في خطة التنمية العاشرة للمحافظة على الموارد المائية للبلاد وتنميتها، كما طالب العضو سعود السبيعي بهدف عام ومستقل لمؤسسات المجتمع المدني الذي ورد مدمجا في الهدف الثامن عشر من اهداف الخطة واقترح أن ينص عليه ب" تعزيز مسيرة الإصلاح المؤسسي لدعم مؤسسات المجتمع المدني".

تأجيل حسم مقترح مكافحة البطالة ومناقشة التحرش بين الجنسين

الحياة وتشجيع التوطين والاستقرار الاجتماعي.

ويرى العضو محمد آل ناجي وضع مؤشرات محددة لقياس مخرجات تحقيق الأهداف العامة لخطة التنمية العاشرة(361441) كما طالبت العضو وفاء طيبة بتحديد محور منفصل خاص ببناء الإنسان السعودي، في كل مجالات أهداف التنمية الثلاثة، الاقتصادية، الاجتماعية، التنظيم والتطوير الإداري، بسياسات واضحة وآليات تنفيذ ومنتج قابل للقياس ومؤشرات أداء.

من ناحية اخرى يختم مجلس الشورى يوم الثلاثاء المقبل الجزء الأول من اعمال السنة الثانية ضمن دروته السادسة ويعقد الجلسة الخمسون التي يستهلها بمشروع اتفاق تعاون بين المملكة والجزائر في مجال نقل المحكوم عليه بعقوبات سالبة للحرية، ويختمها بمناقشة تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتتوقف بذلك أعمال لجان المجلس وجلساته الأسبوعية ليبدأ الأعضاء الأحد بعد القادم إجازتهم السنوية بعد ان أنهوا أعمال 50 جلسة، وعشرات الاجتماعات للهيئة العامة ولجان المجلس الثلاثة عشرة خلال 25 أسبوعاً، متجاوزين الرقم المنصوص عليه في المادة الثانية عشرة من لائحة الشورى الداخلية"جلسة كل أسبوعين على الأقل" بأكثر من ثلاثة أضعاف ثم تستأنف أعمال السنة الثانية في بداية شهر ذي القعدة.

من ناحيتها حددت الأمانة العامة لمجلس الشورى البنود التي تضمنتها جلسة الاثنين وأيضاً الثلاثاء، وخلا منها ما يخص تقرير اللجنة الخاصة بشأن مقترح مكافحة البطالة المقدم من العضو علي الوزرة، كما لم تدرج الأمانة تقرير لجنة الأسرة والشباب على مقترح عدد من الأعضاء لتشريع نظام مكافحة التحرش، وبذلك يمتد حسم ملف مكافحة البطالة وتتأجل مناقشة رأي لجنة الأسرة بخصوص مكافحة التحرش إلى وقت لاحق.