تعرف على ملعب المتعة.. الذي شهد ' حفلات أهداف ' المونديال

هل أنت في البرازيل الآن وتريد حضور حفل ممتع؟ إذا ما عليك سوي الانتقال إلى مدينة سلفادور والذهاب إلى ملعب أرينا فونتي نوفا.

حفل خماسي بإشراف هولندي على إسبانيا. ثم عقاب رباعي لألمانيا على البرتغال.

وأخيرا صياح فريد من نوعه للديوك على سويسرا، وجميع تلك "الحفلات" كانت في مدينة سلفادور.

وحتضن ملعب أرينا فونتي أول قمم المونديال بين هولندا وإسبانيا في المجموعة الثانية، التي شهدت ستة أهداف، خماسية منها كانت من نصيب هولندا مع هدف وحيد لإسبانيا عن طريق شابي ألونسو.

بعدها أقيمت قمة المجموعة السابعة بين ألمانيا والبرتغال على نفس الملعب، قمة ضربت بها الماكينات الألمانية صفوف البرتغال برباعية نظيفة.

سجل توماس مولر هاتريك، وأتم ماتس هوميلز الرباعية.

وفي الجولة الثانية من المونديال، شهد نفس الملعب صياح الديوك بخماسية مقابل هدفين أمام سويسرا في المجموعة الخامسة.

وأصبح ملعب أرينا فونتي نوفا أكثر ملعب شهد إحراز أهداف في المونديال حتى الآن.

وسيستقبل الملعب لقاء البوسنة والهرسك أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البرازيل.