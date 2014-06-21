أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تعرف على ملعب المتعة.. الذي شهد ' حفلات أهداف ' المونديال

Google+ Print
تعرف على ملعب المتعة.. الذي شهد ' حفلات أهداف ' المونديال تعرف على ملعب المتعة.. الذي شهد ' حفلات أهداف ' المونديال

هل أنت في البرازيل الآن وتريد حضور حفل ممتع؟ إذا ما عليك سوي الانتقال إلى مدينة سلفادور والذهاب إلى ملعب أرينا فونتي نوفا.

حفل خماسي بإشراف هولندي على إسبانيا. ثم عقاب رباعي لألمانيا على البرتغال.

وأخيرا صياح فريد من نوعه للديوك على سويسرا، وجميع تلك "الحفلات" كانت في مدينة سلفادور.

وحتضن ملعب أرينا فونتي أول قمم المونديال بين هولندا وإسبانيا في المجموعة الثانية، التي شهدت ستة أهداف، خماسية منها كانت من نصيب هولندا مع هدف وحيد لإسبانيا عن طريق شابي ألونسو.

بعدها أقيمت قمة المجموعة السابعة بين ألمانيا والبرتغال على نفس الملعب، قمة ضربت بها الماكينات الألمانية صفوف البرتغال برباعية نظيفة.

سجل توماس مولر هاتريك، وأتم ماتس هوميلز الرباعية.

وفي الجولة الثانية من المونديال، شهد نفس الملعب صياح الديوك بخماسية مقابل هدفين أمام سويسرا في المجموعة الخامسة.

وأصبح ملعب أرينا فونتي نوفا أكثر ملعب شهد إحراز أهداف في المونديال حتى الآن.

وسيستقبل الملعب لقاء البوسنة والهرسك أمام إيران في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات في البرازيل.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع