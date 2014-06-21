علامة Concord تطرح ساعة Saratoga الجديدة

تواصل ساعة "ساراتوغا" Saratoga من "كونكورد" Concord نجاحها المتزايد حيث تقدم العلامة ساعة برؤية جديدة للتصميم الكلاسيكي المبتكر لتتألق بمادة PVD باللون الأسود كاملاً في إصدارها الرجالي والنسائي. تحتفظ ساعة "ساراتوغا" Saratoga الجديدة بالسمات المميزة لتصميم الموديل الأصلي، حيث تظهر فيها أرقام رومانية بوضوح تام على قرص لامع باللون الأسود، بينما تظهر نافذة عرض التاريخ عند مؤشر الساعة 3. علبة الساعة الأنيقة في الموديل النسائي بقياس 31 ملم، وأخرى أكثر بروزاً بقياس 40 ملم في الموديل الرجالي، تمثلان الإضافة المثالية لإطار الساعة الجديد بجوانبه الثمانية والمميز لساعات "ساراتوغا" Saratoga. ساعتان صممتا ونفذتا بكل عناية ودقة، ترتبط كل منهما بكل سلاسة مع سوار من الستانلس ستيل الأنيق المطلي بمادة PVD باللون الأسود، تزينه تفاصيل من الستانلس ستيل وحلقات لامعة من الستانلس ستيل، مما يجعله أكثر مرونة وراحة. ومرة أخرى تتألق هذه الساعة، كسابقاتها من الساعات الراقية، ما يعتبر مثالاً عملياً على التطور التكنولوجي.

شاهدي صور هذه الساعة الرائعة باللون الأسود الفاخر وأخبرينا رأيك بها.