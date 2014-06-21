Stella McCartney تطلق حقيبة جديدة في مجموعة Falabella

أطلقت مصممة الأزياء الإنكليزية "ستيلا ماكارتني" Stella McCartney حقيبة جديدة من مجموعةQuilted Falabella الأكثر مبيعاً لشتاء 2014 - 2015، مصنوعة من جلد الغزال الزائف، بألوان متعدّدة ضمّت الأسود، الأزرق النيلي، الأحمر، والأبيض، مع السلسال المعدني الذي يلتف حول الحقيبة ويشكل المقبض أيضاً، بالإضافة الى شعار المصمّمة محفور على الدائرة المتدلية على السحاب أو السلسلة. وهناك أشكال متعددة منه، بعضها كبير قابل للطي، وبعضها متوسط على شكل "كلاتش"، وبعضها صغير يعلق على الكتف، وجميعها مبطّنة بالقماش المُطبع بشعار الدار على قماش البوليستر المُكرَر.

مجموعة حقائب عملية ومميزة ترضي معظم النساء، فهل ترضي ذوقك؟