«ماسبيرو» يتحايل على قرار «محلب»

من النسخة الورقية للوطن

كتب : انتصار حسنى السبت 21-06-2014 00:34

قال عصام الأمير، رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون، فى المؤتمر الصحفى الذى عقد أمس الأول فى مبنى ماسبيرو، إنه يجهز مفاجأة كبيرة لمشاهدى التليفزيون المصرى فى رمضان، من خلال عرض مسلسل لنجم كبير سيعرض على التليفزيون المصرى بإعلاناته، ولكنه لم يعلن عن اسم العمل فى المؤتمر الصحفى ليتركه مفاجأة فى اللحظات الأخيرة قبل حلول شهر رمضان، وعلمت «الوطن» من أحد مصادرها فى «ماسبيرو» أن المسلسل هو «صاحب السعادة» للفنان عادل إمام، المقرر عرضه حصرياً على قناة mbc مصر. وأضاف المصدر أنه تم الاتفاق بين عصام الأمير، ومحمد عبدالمتعال رئيس قناة mbc، على عرض المسلسل بإعلاناته على شاشة التليفزيون المصرى، مؤكدة أنه فى حالة استمرار «الأمير» فى الموافقة على عرض المسلسل، باعتباره من الأعمال «المهداة» لماسبيرو مجاناً، فإن ذلك يعتبر تحايلاً على قرار المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء الخاص بتجميد البروتوكول الموقّع بين ماسبيرو ومجموعة قنوات mbc.