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إحالة أطباء استقبال «القاهرة الجديدة» ومدير «حميات المنصورة» للتحقيق

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إحالة أطباء استقبال «القاهرة الجديدة» ومدير «حميات المنصورة» للتحقيق إحالة أطباء استقبال «القاهرة الجديدة» ومدير «حميات المنصورة» للتحقيق
من النسخة الورقية للوطن

كتب : رحاب عبدالله وصالح رمضان تصوير : صالح رمضان السبت 21-06-2014 00:01

قرر الدكتور عادل عدوى، وزير الصحة والسكان، صرف مكافأة عشرة أيام للأطباء والتمريض العاملين بقسم العناية المركزة والكلى الصناعى بمستشفى القاهرة الجديدة، نظراً لانضباطهم، وإحالة المقصرين فى أقسام الاستقبال والحضّانات والعيادات الخارجية والأشعة للتحقيق، ومعهم مدير مستشفيات حميات بمحافظة المنصورة ورئيسة التمريض والمقصرون لشكوى المرضى منهم. وأمر العدوى خلال جولته المفاجئة على مستشفى القاهرة الجديدة، صباح أمس، بتلافى السلبيات التى تم رصدها، حيث لاحظ عدم وجود الأطباء المقيمين بقسم الاستقبال، وعدم تشغيل 4 حضّانات وعدم وجود تجهيزات لعمليات الرمد بالعيادات الخارجية، إضافة إلى تعطل جهاز الأشعة المقطعية.

وقرر «عدوى» تحويل مدير مستشفى حميات المنصورة ورئيسة التمريض والمقصرين للتحقيق الفورى، وذلك إثر المرور المفاجئ لمدير الإدارة العامة لمستشفيات الحميات، الدكتور أشرف الإتربى، بتكليف من وزير الصحة، وبرفقته قيادات الوزارة ووكيل وزارة الصحة بالدقهلية، وذلك بعد رصد عدة شكاوى من المرضى من سوء معاملة التمريض والأطباء بالمستشفى لهم، وعدم كفاءة الخدمة الطبية المقدمة وعدم رضاء المرضى عنها. وقال الدكتور مجدى حجازى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، لـ«الوطن»: «قمنا بزيارة المستشفى وفوجئنا بتدهور شديد فى الخدمة وغياب أكثر من ثلثى قوة العمل من الأطباء، فقررنا إحالة جميع المتغيبين للشئون القانونية.

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