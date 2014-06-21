الإسماعيلي: قد ينتقل أنطوي للزمالك

أكد محمد أبو السعود رئيس الإسماعيلي أنه يجتمع يوم السبت مع رئيس الزمالك مرتضى منصور فى الإمارات للتفاوض بشأن جون أنطوي مهاجم الدراويش.

وقال رئيس الإسماعيلي لـFilGoal.com إن رئيس الزمالك طلب الاجتماع به من أجل التفاوض بشأن انتقال محمد عواد وجون أنطوي ثنائي الدراويش للقلعة البيضاء.

وتابع "من الممكن أن نتفق على رحيل أنطوي بمفرده فى حالة الحصول على مبلغ مناسب لا يقل عن مليون و300 الف دولار".

ويتمسك الإسماعيلي بالمبلغ المرتفع المطلوب في أنطوي، كون حصة النادي من الصفقة لن تتجاوز 60%، بحيث يحصل فريقه السابق دريمز على 30% ووكيل أعماله على 10%.

لكن أبو السعود أوضح أن الإسماعيلي سيسترد مبلغ 250 ألف دولار من نادي دريمز تم دفعها عند انتقاله.