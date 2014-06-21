مجدي الطيب : مليار جنيه فاتورة مسلسلات رمضان هذا العام



> قال الناقد الفني مجدي الطيب أن فاتورة مسلسلات رمضان هذا العام تقدر بمليار جنيه .

وأضاف الطيب في حواره على فضائية ” دريم 2 ” أن أجور الفنانين مرتفع بشكل ملحوظ عن العام الماضي فمثلا نجد أجر الفنان عادل الإمام في مسلسل صاحب السعادة يصل الي 33 مليونا في حين أن تكلفة انتاج المسلسل تصل الي 66 مليون جنيه .

وأوضح الطيب أن هناك ظاهرة جيدة هذا العام في مسلسلات رمضان وهي ظهور الشباب جنبا الي جنب مع النجوم الكبار كما حدث في الأفلام فنجد الفنان يوسف الشريف بطل مسلسل الصياد والفنان محمد رمضان بطل مسلسل إبن حلال .

> ومن جانبها أشادت الناقدة الفنية خيرية البشلاوي بدور الفنانة يسرا في مسلسلها الجديد وباسم سمرة في دور عبد الحكيم عامر في مسلسل صاحب العمر والفنانة غادة عبد الرازق في مسلسل صاحبة السعادة .

وعلي جانب آخر أعد برنامج العاشرة مساء تقريرا حول تكلفة المسلسلا وأجور النجوم جاء فيه أن مسلسل “دهشة ” للنجم يحي الفخراني تكلف 120 مليون جنيه و85 مليون جنيه لمسلسل النجم عادل إمام و 48 مليون جنيه لمسلسل “ابن حلال ” للفنان محمد رمضان منها 6ملايين ومسلسل “فيفا أطاطا ” للنجم محمد سعد 30 مليون جنيه منها 20 مليون لسعد ومسلسلا تفاحة أدم وسجن النساء تكلفة كل منهما 25 مليون جنيه .