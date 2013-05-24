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اليمن ترحب بقرار أوباما رفع الحظر المفروض على معتقليها بجوانتانامو

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اليمن ترحب بقرار أوباما رفع الحظر المفروض على معتقليها بجوانتانامو اليمن ترحب بقرار أوباما رفع الحظر المفروض على معتقليها بجوانتانامو

رحبت أسر وأهالى المعتقلين اليمنيين ومنظمات المجتمع المدنى والحقوقيون اليمنيون اليوم الجمعة بقرار الرئيس الأمريكى باراك أوباما برفع الحظر المفروض على إرسال المعتقلين اليمنيين من سجن جوانتانامو إلى اليمن وقيد نطاق ما وصفها سلفه جورج بوش بأنها حرب عالمية على الإرهاب بعد هجمات 11 سبتمبر 2001.

وكان الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى قد طالب الإدارة الأمريكية بتسليم المعتقلين اليمنيين فى جوانتانامو إلى بلاده، وقال "إن صنعاء ستبنى مركزا لإعادة تأهيلهم على نفقتها، بعد أن كان الرئيس السابق على عبد الله صالح يشترط على واشنطن تمويل مركز مشابه".

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