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وزير التموين: اللحوم والدواجن واللبن على «البطاقة» أول يوليو

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وزير التموين: اللحوم والدواجن واللبن على «البطاقة» أول يوليو وزير التموين: اللحوم والدواجن واللبن على «البطاقة» أول يوليو
من النسخة الورقية للوطن

كتب : وائل سعد السبت 21-06-2014 00:07

قال الدكتور خالد حنفى، وزير والتجارة الداخلية: إنه ستجرى إضافة 18 سلعة جديدة على البطاقات التموينية، بداية من شهر يوليو المقبل، تتنوع بين «لحوم ودواجن وعدس وفول وصلصة ولبن وشاى وجميع أنواع المنظفات»، بحيث يتمكن المواطن من الاختيار بين السلع التى يحتاج إليها، وليس فرض سلع معينة عليه. وأضاف «حنفى»، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن السلع التموينية ستنخفض بنسبة 35% بداية من الشهر المقبل، وأن وزارة التموين أعدت خطة لتغيير منظومة دعم السلع الغذائية فى من خلال تطوير عمليات البيع لدى بقالى التموين. وأشار إلى أن محل البقال التموينى سيكون عبارة عن مجمع استهلاكى تتوافر به جميع السلع الموجودة داخل المجمعات بأسعار مخفضة تصل نسبتها إلى 30%.

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