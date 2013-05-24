' دورتموند فاز على بايرن ميونيخ بدون جوتزه من قبل '

يرى كيفين جروسكرويتز جناح بروسيا دورتموند إن غياب ماريو جوتزه لاعب وسط الفريق عن نهائي الأحلام أمام بايرن ميونيخ في ملعب ويمبلي يوم السبت له شقين.

وتأكد غياب جوتزه بسبب الإصابة التي عانى منها منذ مواجهة الإياب لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وقال جروسكرويتز لصحيفة (بيلد) الألمانية يوم الجمعة: "إنه حقا أمر مرير أن جوتزه لن يتمكن من المشاركة، أشعر بالأسى لغيابه".

وأضاف "جوتزه غاب أيضا عن مواجهة العام الماضي أمام بايرن في نهائي كأس ألمانيا، ولكن لا ننسى أننا حققنا الفوز عليهم في هذه المباراة".

وتابع جروسكرويتز "مرة أخرى سنصبح الطرف الأضعف، ولكن لا مانع أن نثق في أنفسنا وقادرون بالفعل على الفوز بدوري أبطال أوروبا، سيكون شيء رائع للنادي وللجماهير".

واختتم "عاصرت فوز دورتموند ببطولة 1997، إنها تجربة لا تنسى أتمنى تكرارها".

وحقق دورتموند لقب دوري أبطال أوروبا في نسخة 1997 بإسقاط يوفنتوس في النهائي 3-1 في المواجهة التي استضافها ملعب أوليمبيا في مدينة ميونيخ.

لعملاء فودافون وموبينيل .. للإشتراك في خدمة الرسائل القصيرة من FilGoal.com والحصول على أحدث الأخبار على موبايلك أدخل رقم تليفونك في المربع المخصص بالأسفل.