ضمن «مدينتي بيئتي» : حاويات خاصة ملونة للنفايات

حاويات القمامة الكبيرة التي اعتدنا جميعا على مشاهدتها بين الأحياء والمناطق السكنية لتجميع النفايات المنزلية في كل حارة أو حي سكني، لم يعد بالإمكان مشاهدتها على الاطلاق، اذ بدأت بلدية دبي بتجميعها وإزالتها من أماكنها، بعدما وزعت لكل بيت حاويتين خاصتين أمامه، بسعة 240 ليتراً الأولى باللون الأخضر والثانية باللون الأسود، وتحمل كل منها تعليمات واضحة حول كيفية فصل النفايات، ليتم استخدام الخضراء للمخلفات القابلة للتدوير مثل العبوات البلاستيكية، وصناديق الورق المقوى ،والصحف، والمجلات، والكتب، والورق، وقارورات المياه البلاستيكية والزجاجية (بعد إفراغها)، والألمنيوم، والعلب المعدنية، وزجاجات الحليب والعصير«.

فيما خصصت السوداء لأنواع أخرى من المخلفات العامة تتضمن بقايا الطعام والخضروات، وقشور الفاكهة، واللحوم، ومخلفات السمك، ومنتجات الألبان، وصناديق الأغذية التالفة، وقشور البيض و المكسرات، والنفايات الناتجة عن عملية الكنس وغيرها تأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة بلدية دبي » مدينتي بيئتي« التي أعلنت عنها قبل مدة لفرز النفايات الناتجة عن كل منزل للتسهيل على عمال النظافة وادارة النفايات وفرزها وتقسيمها لإعادة تدوير ما يمكن تدويره، والتقليل من حجم النفايات الصادرة عن المنازل كون المكبات ليست الحل الأمثل.

كما يقول المهندس عبد المجيد سيفائي مدير ادارة النفايات في بلدية دبي ، الذي أشار الى أنه سيتم جمع النفايات العامة يومياً، بينما تُجمع النفايات القابلة لإعادة التدوير مرة واحدة كل يومين من قبل شركات مختصة اتفقت معها البلدية » المشروع لاقى نجاحا وصدى واسعا في مرحلته التجريبية التي بدأت العام الماضي، حتى أن بعض المناطق السكنية التي لم تصلها الحملة بعد كان أهلها يبادرون بالاتصال والسؤال عن أسباب عدم شمول منطقتهم بالمبادرة ، ومطالبتهم لمثل تلك الحاويات" هذا ما يؤكده سيفائي ، مشيرا الى أن نسبة الوعي في ازدياد والجميع يرغب في أن يكون جزءا من المبادرة للمساهمة في الحفاظ على استدامة المدينة للأجيال القادمة.