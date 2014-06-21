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سيف بن زايد يتسلّم نسخة من «القائد الاجتماعي»ويحضر أفراح العامري

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سيف بن زايد يتسلّم نسخة من «القائد الاجتماعي»ويحضر أفراح العامري سيف بن زايد يتسلّم نسخة من «القائد الاجتماعي»ويحضر أفراح العامري

تسلّم الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، في مكتب سموه، نسخة مهداة من كتاب «القائد الاجتماعي»، الذي قدّمه لسموه مؤلفه الخبير الدكتور إبراهيم محمد الدبل، المنسق العام لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب «أقدر».

وأشاد سموه بمحتوى الكتاب، وما تضمن من أهداف وموضوعات مجتمعية تثقف الأجيال الشابة وتدربهم على التعامل مع التحديات المحيطة بهم، وتعلمهم منذ سن مبكرة معنى القيادة والريادة، مثمناً الجهود المبذولة لإنجاز هذا العمل الأدبي الذي يغرس في الشباب صفات وقيماً حسنة، متمنياً سموه لمؤلفه، مزيداً من التقدم والعطاء.

ومن جهة ثانية شهد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد أمس الأول بمركز العين للمؤتمرات حفل زفاف صالح محمد بن نصرة العامري إلى كريمة حمد عبيد بالخالص العامري.

وحضر الحفل معالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع  

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