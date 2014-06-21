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السيسي يقبل رأس العاهل السعودي ويشكره على دعم مصر

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السيسي يقبل رأس العاهل السعودي ويشكره على دعم مصر السيسي يقبل رأس العاهل السعودي ويشكره على دعم مصر
مصادر رئاسية: المباحثات ناقشت التطورات في العراق وسوريا وليبيا

كتب : أحمد البهنساوي الجمعة 20-06-2014 23:09

الملك عبدالله والرئيس السيسى

قالت مصادر رئاسية إن الرئيس عبدالفتاح وجه الشكر للعاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز، خلال المباحثات التي استمرت نحو نصف ساعة، على متن طائرة خادم الحرمين القادمة من العاصمة المغربية الدار البيضاء، وذلك للدعم السعودي الكبير لمصر بعد ٣٠ يونيو.

وأضافت المصادر أن الملك عبدالله استقبل السيسي داخل الطائرة، وهو يتكئ على "مشاية"، قبل أن يقبل السيسي رأسه.

من جانبه، قدم الملك عبدالله التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي، على توليه مهام الرئاسة في ، فيما قدم السيسي الشكر له على الدعم السعودي الكبير لمصر خلال الفترة الماضية، ومبادرته لعقد مؤتمر "أصدقاء وأشقاء مصر"، لتقديم الدعم اللازم لها خلال المرحلة المقبلة.

وتناولت المباحثات المصرية أيضًا التطورات الأخيرة في العراق وسوريا وليبيا، وأهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديات التي تسود المنطقة، كما تناولت العلاقات الثنائية بين البلدين.

وحضر جلسة المباحثات المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، ومن الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق للعاهل السعودي، وهم "الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية، والأمير بندر بن سلطان، أمين عام مجلس الأمن الوطني السعودي، والأمير تركي بن محمد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير المالية، إبراهيم العساف، والسفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان".

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