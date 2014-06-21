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مصادر دبلوماسية: عبدالله هنَّأ السيسي بالرئاسة.. والرئيس وعد الملك بزيارة السعودية قريبا

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مصادر دبلوماسية: عبدالله هنَّأ السيسي بالرئاسة.. والرئيس وعد الملك بزيارة السعودية قريبا مصادر دبلوماسية: عبدالله هنَّأ السيسي بالرئاسة.. والرئيس وعد الملك بزيارة السعودية قريبا

كتب : أكرم سامي الجمعة 20-06-2014 23:15

أكدَّت مصادر دبلوماسية أن ملك عبدالله بن عبدالعزيز، بدأ جلسة المباحثات مع الرئيس عبدالفتاح بتهنئته بالمنصب الجديد والفوز بالانتخابات الرئاسية المصرية، ثم بدأ الحديث في التطرُّق إلى العلاقات بين والمملكة السعودية وكيفية التنسيق المستمر في شتى المجالات سواء الإقليمية أو العربية.

وأوضحت المصادر، في تصريحات لـ"الوطن"، أن العاهل السعودي لم يستطع النزول من الطائرة إلى مقر استراحة الرئاسة في مطار القاهرة بسبب ظروفه الصحية التي يعاني منها مؤخرًا، وأنه التقى الرئيس السيسي متكئًا على عكازه، وليس لأي أسباب أخرى، فضلًا عن أن الزيارة ليست رسمية.

وأشارت المصادر الدبلوماسية إلى أن المباحثات بين السيسي والملك عبدالله تناولت تجديد السعودية دعم مصر على المستوى السياسي والاقتصادي، والاتفاق على التعجيل بعقد مؤتمر أصدقاء مصر خلال الأسابيع المقبلة، والتأكيد أيضًا على دعم مصر سياسيًا والتنسيق معها فيما يخص الملفات الإقليمية.

وتطرَّق الحديث إلى ضرورة تنسيق مصر مع المملكة السعودية بشأن الوضع في العراق وسوريا وما يحدث على الأراضي الليبية، باعتبار الدولتين أكبر القوى اللاعبة في المنطقة العربية.

وبحسب المصادر التي رفضت ذكر اسمها، أكد العاهل السعودي للرئيس عبدالفتاح السيسي رغبته القوية في زيارة مصر، ولذلك استغل الفرصة أثناء عودته من المغرب لتهنئته على الفوز بالرئاسة دون انتظار زيارة السيسي إلى المملكة السعودية وأن ظروفه الصحية التي جعلت الزيارة سريعة للغاية.

وكشفت المصادر الدبلوماسية أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وعد ملك السعودية بزيارة المملكة في أقرب وقت ممكن للتأكيد على التواصل المستمر مع المملكة وتقديم الشكر لها لمواقفها القويَّة مع مصر.

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