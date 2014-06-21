تطوُّرات العراق وسوريا وليبيا في "مباحثات الطائرة" بين السيسي وعبدالله

كتب : حسن حسين ومحمد الليثي الجمعة 20-06-2014 23:59

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي وصل القاهرة مساء اليوم، في زيارة رسمية لمصر.

وجرت جلسة المباحثات داخل الطائرة الملكية التي كان العاهل السعودي على متنها، وقدَّم الملك عبدالله التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على تولِّيه مهام الرئاسة في مصر، كما قدَّم الرئيس عبدالفتاح السيسي الشكر للملك عبدالله على الدعم السعودي الكبير لمصر خلال الفترة الماضية، ومبادرة الملك عبد الله لعقد مؤتمر "أصدقاء وأشقاء مصر" لتقديم الدعم اللازم لها خلال المرحلة المقبلة.

وتناولت المباحثات المصرية - السعودية أيضًا التطوُّرات الأخيرة في العراق وسوريا وليبيا، وأهمية التنسيق والعمل المشترك بين البلدين لمواجهة التحديَّات التي تسود المنطقة، كما تناولت العلاقات الثنائية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وحضر جلسة المباحثات من الجانب السعودي الوفد الرسمي المرافق للعاهل السعودي، وهم: الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية، والأمير بندر بن سلطان أمين عام مجلس الأمن الوطني السعودي، والأمير تركي بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين، ووزير المالية إبراهيم العسَّاف، والسفير السعودي بالقاهرة أحمد القطان.

كان الرئيس السيسي استقبل مساء اليوم العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز لدي وصوله الي مطار القاهرة قادما من الدار البيضاء بالمغرب، في زيارة رسمية لمصر يلتقي خلالها بالرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما وصل وزير الدفاع الفريق صدقي صبحي، ورئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، والسفير أحمد القطان سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة، لاستقبال العاهل السعودي.

وكانت المباني المحيطة بمطار القاهرة شهدت تشديدات أمنية، خاصة أسطح تلك المباني، استعداد لزيارة العاهل السعودي مصر، قبل أن يصل الرئيس عبدالفتاح السيسي، مطار القاهرة الدولي على متن طائرة هليكوبتر، حيث دخل بعدها استراحة رئاسة الجمهورية انتظارا لاستقبال الملك السعودي.