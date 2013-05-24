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بالصور| "إكس فاكتور" وسيلة إليسا وكارول سماحة لإبراز أناقتهن

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بالصور| "إكس فاكتور" وسيلة إليسا وكارول سماحة لإبراز أناقتهن بالصور| "إكس فاكتور" وسيلة إليسا وكارول سماحة لإبراز أناقتهن

كتب : فاطمة النشابي الجمعة 24-05-2013 13:32

تطلق برامج المسابقات الغنائية فرصا مختلفة للنجمات لإبراز أناقتهن، خاصة إن كنَّ من أعضاء لجنة التحكيم، حيث تسعين للظهور بطريقة مختلفة في كل حلقة من حلقات البرنامج.

واختلفت طلة الفنانة إليسا عن الفنانة كارول سماحة في برنامج "إكس فاكتور" الذي يُعرض على شاشة cbc، في حلقات البث المباشر، حيث ارتدت إليسا في أغلب الحلقات اللون الأسود، بينما سعت كارول للتنوع في الألوان.

واستعانت إليسا في بعض حلقاتها بالمصمم العالمي إيلي صعب، بينما اختارت كارول المصمم زهير مراد لترتدي تصميماته في حلقات البرنامج، وتتعاون إليسا مع مصففي الشعر الشقيقين يحيى وزكريا، بينما تلجأ كارول للمصفف طوني إبراهيم.

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