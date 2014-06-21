«الإسكان» تنهى 6 تسويات مع كبار المستثمرين العقاريين بـ2.5 مليار جنيه

من النسخة الورقية للوطن

كتب : محمد بركات وأحمد مصطفى الجمعة 20-06-2014 23:28

أنجزت وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية ٦ تسويات مع عدد من كبار المستثمرين العقاريين، بلغت قيمتها 2.5 مليار جنيه خلال الأشهر الـ3 الماضية. وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إنه جرت تسوية النزاع مع شركة «ليك سايد»، بالقاهرة الجديدة، وإبرام محضر اتفاق فى ضوء سداد كامل المستحقات عليها، لاستئناف التعامل على الأرض. وأضاف، فى بيان، أن لجنة حل مشكلات المستثمرين نجحت فى تسوية النزاع القائم مع شركة «بالم هيلز»، على الأرض المخصصة لها بالقاهرة الجديدة، نظير سداد ١٣١ مليون جنيه، ووقّعت محضر اتفاق بذلك، كما تم تسوية النزاع مع شركة «المعادى هايتس»، بعد سدادها ٢٥ مليون جنيه. وقال المهندس مجدى فرحات، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه جرت أيضاً تسوية النزاع مع شركة «سوريل» بالقاهرة الجديدة، وإعادة التعامل على الأرض المخصصة لها، نظير سداد 900 مليون جنيه، مع التنازل عن الدعاوى القضائية، وأيضاً تسوية النزاع مع «الشركة السعودية للتطوير العمرانى» بـ٦ أكتوبر، بعد سداد ٢٩٩ مليون جنيه، ويصبح القابل للسداد ٩٤ مليون جنيه، مع التنازل عن الدعاوى القضائية. كما سُويت النزاعات مع شركة «رؤية» بالقاهرة الجديدة، نظير التزام الشركة بسداد المستحقات الواجبة عليها، وقدرها 1.2 مليار جنيه، بعد تسوية الغرامات المستحقة على الفوائد، من خلال لجنة فض المنازعات الوزارية.