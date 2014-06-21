أوباما يعلن الحرب على "داعش" بالعراق.. والسعودية تستنكر "التدخل الأمريكي"

جون كيري: لا يوجد أي نوع من التنسيق العسكري بين أمريكا وإيران حول العراق

كتب : محمد متولي الجمعة 20-06-2014 00:19

أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما عن نية بلاده في تنظيم خطوة أولى لتدخل الجيش الأمريكي في العراق، وذلك من خلال نشر عدد من أفراد القوات الخاصة الأمريكية لمساعدة الجيش العراقي، وذلك لاحتواء الأوضاع المتردية التي وصل لها العراق حاليًا.

وأشارت صحيفة "الاندبندت"، إلى أن أوباما أيَّد تلك الخطة، التي وضعت خلال الأيام الأخيرة الماضية من قبل وزارة الدفاع الأمريكية، وتم التوصل إلى قرار عقب اجتماع طارئ لفريق الأمن القومي بالبيت الأبيض، اليوم، والذي سيتم على إثره نشر أفراد القوات الخاصة في مجموعات على مختلف ألوية الجيش العراقي في جميع أنحاء البلاد.

وسيتم نشر القوات الخاصة، والتي من المرجَّح أن تشمل قوات من البحرية وقوات رينجرز المتخصصة في اكتشاف خطوط العدو، وسلاح المظلَّات الأمريكية، وذلك لحماية القواعد الأمريكية في البلاد، ولا سيما السفارة الأمريكية في بغداد، والتي تعد أكبر مجمع دبلوماسي للولايات المتحدة على مستوى العالم خارج بلادها.

وفي سياق متصل، ناشدت الحكومة العراقية علنًا الولايات المتحدة ​​لتوجيه ضربات جوية ضد المتمردين، الأمر التي استصعبته أمريكا بسبب صعوبة جمع المعلومات الاستخباراتية الدقيقة لتحديد المناطق التي ستستهدفها الضربات الجوية.

وأكد مسؤولون أمريكيون أن الولايات المتحدة في طريقها الآن، بطائرات مقاتلة على الأراضي العراقية للمساعدة في جمع معلومات استخباراتية حول حجم وسرعة التقدم الذي يحققه تنظيم داعش على الأراضي العراقية، مشيرين إلى أن هناك محادثات بين الولايات المتحدة وإيران حول الأزمة الجارية بالعراق.

وفي مقابلة مع "بي بي سي" نيوز، أصرَّ وزير الخارجية الأمريكية جون كيري، على إيضاح أن الاتصالات مع إيران "محدودة"، مضيفًا أنه لا يوجد أي نوع من التنسيق العسكري بينهم في العراق، موضحًا "نحن مهتمون بالتواصل مع إيران، والإيرانيون يعرفون فيما نفكر، ونحن نعلم فيما يفكرون".

وانعكس قرار أوباما على السفارة السعودية بلندن، والتي ذكرت في بيان لها أن الرياض تعارض تمامًا ما أسمته بـ"التدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للعراق"، وأضاف البيان أنه بدلًا من ذلك فإننا نرسل رسالة إلى كل شعب العراق، مهما كانت طوائفه الدينية، إلى التوحد للتغلب على التهديدات والتحديات التي تواجه بلادهم حاليًا.