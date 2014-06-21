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شيرين ترقص على «بشرة خير»: عندنا رئيس هايشغلنا من 7 الصبح (صور)

  • مصر
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فاجأت المطربة عبدالوهاب جمهور حفلها الغنائي المقام بسهل حشيش في الغردقة، ضمن مبادرة «وحشتونا» لجذب السياحة العربية، بأدائها أغنية «بشرة خير» كاملة والرقص عليها، حيث تفاعل معها الجمهور بالتصفيق.

وفي بداية الحفل داعبت شيرين الجمهور، قائلة إننا «أصبح لدينا رئيس هايشجعنا على العمل ورئيس رياضي ومحترم، وهايشغلنا من 7 الصبح قبل الزحمة».

وقالت إنها سعيدة بتواجدها في الغردقة: «الحمد لله لأننا رجعنا نغني في بلدنا مرة تانية بعد فترة من الانقطاع».

وصعدت شيرين للمسرح، وهي ترتدي فستانًا بألوان علم .. وكانت «آه يا ليل» أول أغنية تغنيها خلال الحفل.

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