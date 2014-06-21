فرنسا تهزم سويسرا بخماسية مقابل هدفين

انتهت منذ قليل المباراة التي جمعت بين فرنسا و سويسرا في إطار مباريات الجولة الثانية للمجموعة الخامسة بفوز منتخب الديوك بخماسية مقابل هدفين.

و أحرز أهداف فرنسا، كل من جيرو في الدقيقة 16 و ماتويدي في الدقيقة 17 و فالبوينا في الدقيقة 39 في الشوط الأول و أحرز كريم بنزيما هدف فرنسا الرابع في الدقيقة 67 واختتم سيسوكو الخماسية في الدقيقة 70 ، كما سجل هدفي سويسرا دزيمايلي في الدقيقة 81 و شاكا في الدقيقة 87.

وشهدت المباراة سيطرة كاملة من منتخب الديوك على مجريات اللقاء وسط محاولات للمنتخب السويسري إذ أحرزوا منها هدفين وتصدى الحارس الفرنسي لباقي المحاولات.