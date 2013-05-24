أخبار عاجلة

صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
وزير الآثار لـ"النواب": مينفعش إسكندرية يتقفل فيها المتحف اليوناني ١٢ سنة -
دورة جديدة لفيرنكس آند هوم بالتعاون مع صناعة الأخشاب وجمعية المصدرين -
قريبًا.. قانون الاستثمار الجديد في الجلسة العامة -
«المحافظين» يفتتح مقر أمانته بالجيزة بحضور قرطام -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

جمعية الصحة العالمية تناقش مشاكل العمى على الصعيد العالمى

Google+ Print
جمعية الصحة العالمية تناقش مشاكل العمى على الصعيد العالمى جمعية الصحة العالمية تناقش مشاكل العمى على الصعيد العالمى

ناقشت جمعية الصحة العالمية فى دورتها السادسة والستين، فى جنيف والمنعقدة فى الفترة بين 20 و28 مايو الحالى، قضايا العمى وأسبابها على الصعيد العالمى.

وبينت الجمعية أنه غالباً ما يحد ضعف البصر من قدرة الناس على القيام بالوظائف اليومية ويؤثر على نوعية الحياة التى يحيونها.

أمّا العمى الذى يمثّل أشدّ أشكال ضعف البصر وخامة، فهو يحد من قدرة الناس على التنقّل من دون مساعدة، ويمكن تجنّب معظم أشكال ضعف البصر، بما فيها العمى، أو علاجها أو إشفاء المصابين بها بسهولة وذلك باتخاذ تدابير معروفة وزهيدة التكلفة.

ويعانى 119.7 مليون شخص من ضعف البصر الناتج عن عدم تصحيح الأخطاء الانكسارية أى قصر النظر أو طول النظر ويمكن أن يستعيد كل هؤلاء الأشخاص تقريبا بصرهم الطبيعى بواسطة النظارات أو العدسات اللاصقة أو الجراحة الانكسارية.

وتعتبر جمعية الصحة العالمية هى أعلى جهاز لاتخاذ القرار فى منظمة الصحة العالمية، وتجتمع تلك الجمعية مرة فى كل عام وتحضرها وفود
> من جميع الدول الأعضاء فى المنظمة.

وتعد الوظيفة الرئيسية للجمعية هى تحديد سياسات المنظمة كما أنها تتولى أيضاً تعيين المدير العام ومراقبة السياسات المالية التى تنتهجها المنظمة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365