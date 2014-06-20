عاهل السعودية يغادر مطار القاهرة بعد «قمة الطائرة»

غادرت طائرة، عاهل السعودية، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مساء الجمعة، مطار القاهرة في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، بعد لقاء جمع عاهل السعودية، والرئيس عبدالفتاح السيسي، استمر لمدة 35 دقيقة داخل الطائرة.

وصعد السيسي إلى طائرة عاهل السعودية، التي هبطت في مطار القاهرة، مساء الجمعة.

وأجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مباحثات مع خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الذي وصل إلى القاهرة قبل قليل في زيارة رسمية لمصر.

وغادر الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء الجمعة، طائرة عاهل السعودية، الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بعد جلسة مباحثات استغرقت 35 دقيقة.

وأظهرت لقطات بثها التليفزيون المصري، الملك عبدالله يستقبل الرئيس المصري داخل الطائرة، وهو يتكئ على «مشاية»، قبل أن يقبل السيسي رأسه.

وجرت جلسة المباحثات داخل الطائرة الملكية المقلة للعاهل السعودي، وقدم الملك عبدالله التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على توليه مهام الرئاسة في مصر، فيما قدم السيسي الشكر للملك عبدالله على الدعم السعودي الكبير لمصر خلال الفترة الماضية، ومبادرة الملك عبدالله لعقد مؤتمر (أصدقاء وأشقاء مصر) لتقديم الدعم اللازم لها خلال المرحلة المقبلة.