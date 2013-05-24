بالصور .. العسكريون المتقاعدون يواصلون إعتصامهم بالإسكندرية للأسبوع الثاني

واصل العشرات من إئتلاف العسكريون المتقاعدون بالإسكندرية، اليوم الجمعة ، إعتصامهم المفتوح بحديقة مسرح بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي وسط المحافظة للأسبوع الثانى على التوالى ، وذلك للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وتكوين مجلس رئاسي .

وكان العسكريون قد دخلوا فى إعتصام مفتوح ، يوم الجمعة الماضى ،وبدأوه بحرق علم الولايات المتحده الامريكية ، كما قاموا بدهس علم قطر بأقدامهم مؤكدين أن هاتين الدولتين تهددان الامن القومي المصري وتسعى الى خراب البلاد .

> وقام المشاركون من المتقاعدين العسكريين بنصب منصة وتركيب مكبرات صوت تمهيدا لعقد مؤتمر صحفى عصر اليوم , كما قاموا بوضع عدد من اللافتات كتبوا عليها ” إعتصام حتى إسقاط النظام ، و” يسقط حكم الأخوان ومرحب بالثوار “.

> يذكر أن مطالب العسكريون المتقاعدون تشمل إقالة الدكتور محمد مرسي وتكوين مجلس رئاسي مدني الى حين إعداد دستور توافقي وإجراء انتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسية .