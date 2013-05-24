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بالصور .. العسكريون المتقاعدون يواصلون إعتصامهم بالإسكندرية للأسبوع الثاني

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بالصور .. العسكريون المتقاعدون يواصلون إعتصامهم بالإسكندرية للأسبوع الثاني بالصور .. العسكريون المتقاعدون يواصلون إعتصامهم بالإسكندرية للأسبوع الثاني

 

واصل العشرات من إئتلاف العسكريون المتقاعدون بالإسكندرية، اليوم الجمعة ، إعتصامهم المفتوح بحديقة مسرح بيرم التونسي بمنطقة الشاطبي وسط المحافظة للأسبوع الثانى على التوالى ، وذلك للمطالبة بسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي وتكوين مجلس رئاسي .

وكان العسكريون قد دخلوا فى إعتصام مفتوح ، يوم الجمعة الماضى ،وبدأوه بحرق علم الولايات المتحده الامريكية ، كما قاموا بدهس علم قطر بأقدامهم  مؤكدين أن هاتين الدولتين تهددان الامن القومي المصري وتسعى الى خراب البلاد .
> وقام المشاركون من المتقاعدين العسكريين بنصب منصة وتركيب مكبرات صوت تمهيدا لعقد مؤتمر صحفى عصر اليوم , كما قاموا بوضع عدد من اللافتات كتبوا عليها ” إعتصام حتى إسقاط النظام ، و” يسقط حكم الأخوان ومرحب بالثوار “.
> يذكر أن مطالب العسكريون المتقاعدون تشمل إقالة الدكتور محمد مرسي وتكوين مجلس رئاسي مدني الى حين إعداد دستور توافقي وإجراء انتخابات مجلس الشعب وانتخابات رئاسية .

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