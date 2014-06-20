أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

لوبيتا نيونغو تتصدّر غلاف مجلة Vogue

Google+ Print

الجمعة 20-06-2014 19:29

إنه عام الشهرة والنجاح للنجمة Lupita Nyong'o من دون أيّ منازع، فقد تصدّرت النجمة غلاف مجلة Vogue بإطلالة مبهرة مرتدية فستاناً من "Prada".

Lupita الحاصلة على جائزة أوسكار عن دورها في فيلم "12 Years a Slave"، قامت بجلسة تصوير مميّزة ومبهرة للمجلة في عددها لشهر تموز/يوليو.

وفي هذا السياق، قالت Lupita، أجمل امراة في العالم، إنها أصبحت مشهورة جداً، والناس يعرفونها قبل أن تدرك هي ذلك، وقبل أن تعرفهم هي حتى.

وأضافت Lupita أنها أدركت نجاحها وشهرتها بعد تلقيها جائزة "SAG" في بداية العام. بعدها، تفاجأت بوجود عدد كبير من عدسات الباباراتزي لدرجة أنها تساءلت عمّن يُلاحقون، لتُدرك حينها، بحسب قولها، أنّها بداية نهاية تخفي هويتها.

يُذكر أنّ Lupita Nyong'o قد اختيرت منذ أيّام شخصيّة العام في حفل جوائز "MTV African Music Awards" (النسخة الأفريقية)، لتكون أوّل شخصية تحصل على هذه الجائزة، من دون أن تكون من المنتمين إلى عالم الموسيقى.

 

 

 

 

 

لمشاهدة أجمل صور مشاهير العالم زوروا أنستغرام سيدتي

ويمكنكم متابعة آخر أخبار مشاهير العالم عبر تويتر "سيدتي فن"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي