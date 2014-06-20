لوبيتا نيونغو تتصدّر غلاف مجلة Vogue

إنه عام الشهرة والنجاح للنجمة Lupita Nyong'o من دون أيّ منازع، فقد تصدّرت النجمة غلاف مجلة Vogue بإطلالة مبهرة مرتدية فستاناً من "Prada".

Lupita الحاصلة على جائزة أوسكار عن دورها في فيلم "12 Years a Slave"، قامت بجلسة تصوير مميّزة ومبهرة للمجلة في عددها لشهر تموز/يوليو.

وفي هذا السياق، قالت Lupita، أجمل امراة في العالم، إنها أصبحت مشهورة جداً، والناس يعرفونها قبل أن تدرك هي ذلك، وقبل أن تعرفهم هي حتى.

وأضافت Lupita أنها أدركت نجاحها وشهرتها بعد تلقيها جائزة "SAG" في بداية العام. بعدها، تفاجأت بوجود عدد كبير من عدسات الباباراتزي لدرجة أنها تساءلت عمّن يُلاحقون، لتُدرك حينها، بحسب قولها، أنّها بداية نهاية تخفي هويتها.

يُذكر أنّ Lupita Nyong'o قد اختيرت منذ أيّام شخصيّة العام في حفل جوائز "MTV African Music Awards" (النسخة الأفريقية)، لتكون أوّل شخصية تحصل على هذه الجائزة، من دون أن تكون من المنتمين إلى عالم الموسيقى.

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