ريك مايول إلى مثواه الأخير

جنازة حاشدة أقيمت لتوديع النجم الكوميدي البريطاني Rik Mayal، الذي رحل قبل أن يُكمل عامه الـ56، إثر أزمة قلبية منذ حوالى أسبوع.

وقد شارك في توديع الراحل صديقه العزيز منذ القدم Adrian Edmondson، الذي حرص على وضع الزهور على قبره، إلى جانب كلّ منNigel Planer, Ruby Wax, Jennifer Saunders, Alan Rickman, Ben Elton. Alexei Sayle وDawn French.

ومن دون أدنى شكّ، تواجدت أيضاً في الجناز عائلة الراحل المفجوعة، والمؤلّفة من زوجته Barbara وأولاده: Rosie البالغة من العمر 28 عاماً، وSidney البالغة من العمر 26 عاماً، إضافة الى ابنه Bonnie البالغ من العمر 18 عاماً.

وشارك في الدفن حوالى 140 شخصاً، متشحين بالسواد، وهم من محبّي النجم الكوميدي الراحل Rik.

ولد Rik في 7 مارس/آذار 1958، وعُرف بأدواره الكوميديّة مع الممثل Edmondson، في أوائل الثمانينات من القرن العشرين. وشارك في عدّة مسلسلات، بما فيها مسلسل "The Young Ones"، الذي بُث ما بين عامَي 1982 و1984؛ وهو مسلسل كوميدي عرض شخصيّات لها حسّ فكاهيّ متميّز ومُغرقة في الفوضويّة.

كما شارك في مسلسل "The New Statesman and Bottom" الذي أنتج في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات من القرن العشرين وتناول بالسخرية الحكومة المحافظة آنذاك.