صور قديمة تكشف طفولة كيم كردشيان

كانت النجمة العالميّة Kim Kardashian اليوم محطّ أنظار الكثير، بعد نشرها العديد من الصور القديمة التي تكشف عن طفولتها.

وبما أن Kardashian هي من أكثر النجوم شهرة وجماهيريّة، أبدى الجمهور حماسه الكبير لمعرفة كيف كانت في صغرها.

Kim التي تبلغ من العمر 33 عاماً، إستعادت ذكرياتها عندما كانت في سن الـ 12 في الصورة الأولى.

الصورة الثانية التي نشرتها هي مع إحدى صديقاتها، ويبدو كأنها إلتقطت على هامش إحدى المباريات الرياضيّة.

أما الصورة الثالثة، فهي لـ Kim المراهقة، التي لا تشبه كيم الحاليّة أبداً.

يشار إلى أن Kim Kardashian التي وصفت نفسها بالأم الصارمة، متزوحة حالياً من النجم العالمي Kanye West، ولديها منه طفلة تدعى North west.

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