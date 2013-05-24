بالصور..متظاهرو الإسكندرية يحملون “البرسيم” وصور “خرفان” أمام القائد إبراهيم

خرج العشرات من النشطاء المستقلين وأعضاء حركة “تغيير” بالإسكندرية فى مسيرة محدودة من ميدان القائد إبراهيم ، عقب صلاة الجمعة اليوم ، فى إطار فاعليات جمعة “قبل الطوفان ” ، للمطالبة بإسقاط النظام الحالى ورحيل الرئيس محمد مرسى .

ورفع المتظاهرون حزم من ” البرسيم ” وصور “للخرفان “،ولافتات ترفض أى محاولات للتفاوض مع خاطفى الجنود المصريين فى سيناء ، من بينها “لا للتفاوض مع خاطفى الجنود السبعة والإرهابيين على أرض سيناء” ،و” شكر خاص للفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع لجهوده فى إعادة الجنود المختطفين “،و” الأخوان خرفان “،و” مشروع النهضة طلع فانكوش ” .

وردد المشاركون فى المسيرة العديد من الهتافات الغاضبة المطالبة بإسقاط الرئيس محمد مرسى من بينها ” يسقط يسقط حكم المرشد ” ، و” الشعب يريد إسقاط النظام ” .

ومن جانبه استنكر إيهاب القسطاوى ،المتحدث الاعلامى بإسم حركة” تغيير ” ، الأحداث التى تشهدها مصر حاليا من ازمات وانهيار كامل نتجية سياسات النظام الحالي وحكومته بعد الاستهانة بدماء المصريين ومصالحهم وقوتهم وتبديد خيرات بلادهم بسبب العناد وإبعاد الكفاءات والتمسك بمسؤولين تبين فشلهم لإدارة البلاد – على حد قوله .

وأضاف “القسطاوى” :” مرسي وجماعته انتقلوا من فشل إلى فشل أكبر ومن تخبط إلى إنهيار كامل واحتكموا إلى مجموعة من المستشارين الفاسدين والجهلة بالقانون وسقطوا المرة تلو الأخرى ، مؤكدا أن الأمر يتطلب موقفا وتصعيدا من القوى الثورية فى مواجهة ضياع مصر.