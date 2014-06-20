فلسطين تشارك أبناء النوبة وأسوان ندوة عن الهوية المصرية

شارك وفداً من دولة فلسطين المشارك في الملتقي العربي للطلائع شباب النوبة وأسوان ندوة “حول الهوية المصرية ” ، والتي ألقاها الدكتور بسام الشماع،عالم المصريات، في إطار البرنامج السياحي التثقيفي لأبناء النوبة وأسوان تحت شعار “النوبة وتطلعات المستقبل”، الذي تنفذه الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة خلال الفترة من 17 – 21 يونيو الجاري بمركز التعليم المدني بالجزيرة.

,استهل الشماع الندوة بالحديث عن الحضارة المصرية القديمة وأسباب تفوقها علي سائر الحضارات، ثم انتقل إلي الاكتشاف الجديد في منطقة شرق العوينات،وهى منطقة “نبتة بلايا”، مؤكداً أن تلك المنطقة يرجع تاريخها إلي 5000 آلاف سنه قبل الميلاد..

وأوضح الشماع تلك العلاقة الوطيدة والقوية بين الأديان السماوية الثلاثة في منطقة مصر القديمة المسماه بمنطقة مجمع الأديان، التي تضم مسجد عمرو بن العاص، والكنيسة المعلقة، ومعبد بن عزرا، مما يؤكد خلو مصر من الطائفية علي مر العصور.

وقدم بسام الشماع معلومات تاريخية عدة، تؤكد العلاقة الوطيدة التي تربط الدولة المصرية القديمة بفلسطين، إذ كشف عن وجود قطعة أثرية بفلسطين لأحد ملوك الدولة المصرية القديمة، موضحاً أن الصهاينة استولوا عليها.

كما كشف الشماع عن العلاقة التجارية بين الدولة المصرية القديمة وفلسطين من خلال استيراد الأحجار والخرز من فلسطين لاشتهارها بذلك في العصور القديمة.

وأكد الشماع أن العالم عجز عن معرفة كيفية بناء الأهرامات، مشيراً إلي أن عدد أحجار الأهرامات مليونى وثلاث مائة ألف حجر، بمشاركة 100 ألف عامل، وترأسها المهندس حم ايونو مؤسس تلك الأهرامات، مبيناً العبقرية المصرية في بناء الأهرامات.

واختتم الشماع الندوة بتكريم عدد من أبناء الوفد الفلسطيني والنوبة نظراً لتفاعلهم الإيجابي داخل الندوة.

يذكر أن فعاليات الأيام الماضية شملت جولة حرة بمنطقة الحسين وحديقة الأزهر، والقرية الفرعونية، بالإضافة إلي ندوة دينية ، ألقاها الدكتور أحمد ترك، مدير عام المساجد بوزارة الأوقاف، إلى جانب محاضرة حول التنمية البشرية واكتشاف الذات والتفاعل الايجابي والتي حاضر فيها الدكتور ماجد عياد، ، أستاذ الذكاء الاصطناعي وتحليل تدفق المعلومات السياسية .