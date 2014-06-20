الصحة: وفاة ٣ وإصابة ٢٠ في تظاهرات اليوم بالمحافظات

كتب : رحاب عبدالله منذ 3 دقائق

أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة ٣ مواطنين، وإصابة ٢٠ معظمهم بطلقات نارية وخرطوش في ٣ محافظات خلال تجمعات وتظاهرات، واشتباكات اليوم الجمعة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، إن محافظة القاهرة شهدت وقوع ٤ إصابات في تجمعات بميدان التعاون بالمطرية تم نقلهم إلى مستشفى المطرية التعليمي.

وأضاف البيان، أنه في محافظة الجيزة وقعت حالة وفاة، وأصيب ١٢ في تجمعات بمنطقة بولاق الدكرور، تم نقهلم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، ومعهد ناصر، بينما وقعت حالتا وفاة وأصيب ٤ آخرين بالقليوبية تم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج.