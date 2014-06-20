أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. DMC

الصحة: وفاة ٣ وإصابة ٢٠ في تظاهرات اليوم بالمحافظات

Google+ Print
الصحة: وفاة ٣ وإصابة ٢٠ في تظاهرات اليوم بالمحافظات الصحة: وفاة ٣ وإصابة ٢٠ في تظاهرات اليوم بالمحافظات

كتب : رحاب عبدالله منذ 3 دقائق

أعلنت وزارة الصحة والسكان وفاة ٣ مواطنين، وإصابة ٢٠ معظمهم بطلقات نارية وخرطوش في ٣ محافظات خلال تجمعات وتظاهرات، واشتباكات اليوم الجمعة.

وذكر بيان صادر عن الوزارة، إن محافظة القاهرة شهدت وقوع ٤ إصابات في تجمعات بميدان التعاون بالمطرية تم نقلهم إلى مستشفى المطرية التعليمي.

وأضاف البيان، أنه في محافظة الجيزة وقعت حالة وفاة، وأصيب ١٢ في تجمعات بمنطقة بولاق الدكرور، تم نقهلم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام، ومعهد ناصر، بينما وقعت حالتا وفاة وأصيب ٤ آخرين بالقليوبية تم نقلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بالمرج.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - محمد صلاح :الإرهاب لا يتم القضاء عليه في يوم وليلة "زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط "

تغطية خاصة - محمد صلاح :الإرهاب لا يتم القضاء عليه في يوم وليلة "زمن الفراعنة يعود في الشرق الأوسط "

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن

تغطية خاصة - حامد عز الدين : الإدارة الأمريكية كانت تبحث الوجود الروسي وحاولت إحداث توازن

تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر

تغطية خاصة - ترامب يشيد بلقائه بالرئيس السيسي عبر تويتر