"الصحة" تنفي تصريحات "الداخلية" بمصرع 2 في اشتباكات اليوم: لا وفيات حتى الآن

كتب : رحاب عبدالله الجمعة 20-06-2014 20:43

أعلنت وزارة الصحة والسكان، إصابة ١٧ شخصًا في محافظتي القاهرة والجيزة خلال تجمعات واشتباكات، اليوم، نافية وقوع حالات وفيات، حتى الآن، كما صرح من قبل مصدر مسؤول بوزارة الداخلية.

وقالت الوزارة، في بيان لها، اليوم، إن محافظة القاهرة شهدت وقوع 4 إصابات في تجمعات بميدان التعاون بالمطرية، وتم نقلهم إلى مستشفى المطرية التعليمي، بينما شهدت محافظة الجيزة ١١ إصابة في تجمعات بمنطقة بولاق الدكرور، وتم نقهلم إلى مستشفى بولاق الدكرور العام ومعهد ناصر.

كان مصدر أمني مسؤول بوزارة الداخلية صرح، اليوم، بوقوع اشتباكات بعدد من الشوارع الجانبية بين الأهالي وبعض المسيرات، التي حاولت عناصر الجماعة الإرهابية تسييرها، خاصةً بمناطق المرج والمطرية بالقاهرة وبولاق الدكرور بالجيزة، استخدم فيها الأسلحة النارية والخرطوش، نتج عنها وفاة اثنين بمنطقة كفر الشرفا بالمرج وإصابة 3 بطلقات نارية، وإصابة 2 بمنطقة المطرية، وكذا إصابة 3 من أهالي منطقة بولاق الدكرور، اثنين منهم بطلقات نارية.