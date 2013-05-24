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القوات المسلحة تساهم في حل أزمة المياه بشمال وجنوب سيناء ومطروح

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القوات المسلحة تساهم في حل أزمة المياه بشمال وجنوب سيناء ومطروح القوات المسلحة تساهم في حل أزمة المياه بشمال وجنوب سيناء ومطروح

كلف الفريق أول عبدالفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بسرعة الإنتهاء من إقامة محطات تحلية المياه وحفر الآبار بمناطق شمال ووسط وجنوب سيناء ومحافظة مطروح للمساهمة فى تلبية الإحتياجات الأساسية للمواطنين من مياه الشرب النقية وخدمة مطالب التنمية بهذه المناطق .

وساهمت القوات المسلحة بإمكانياتها الذاتية فى تأمين الإمداد بالمياه فى العديد من المناطق من أهمها محطة لتحلية مياة البحر بمدينة نويبع بطاقة [2000] م3 يومياً ، ورفع كفاءة مياة مدينة الطور لخدمة [1000] وحدة سكنية ، وإنشاء وتشغيل خط مياه الطور / شرم الشيخ بطول [94] كم وبطاقة [32 الف] م3 يومياً ، وإنشاء 20 نقطة لتكديس وصرف مياه لصالح أهالى وبدو جنوب ووسط سيناء وإنشاء وتطوير محطات تحلية مياة الآبار بمناطق [ سهل القاع - الحسنة - أبوعجيلة - قرية بغداد ] ، وإنشاء 15 بئر لتوفير مياة الشرب والمياه الصالحة للزراعة بكل من [ الشيخ زويد - العريش - الحسنة - الطور ] وإقامة عدد [34] بئراً لخدمة متطلبات التنمية الصناعية والزراعية فى مناطق شمال ووسط وجنوب سيناء وتزويدها بالروافع والخزانات ومولدات الطاقة .
> وتقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حالياً بإنشاء محطة لتحلية مياة البحر بمدينة رفح بطاقة [6 ألاف] م3 يومياً ومحطة مياة أخرى بمدينة أبورديس بطاقة [2500] م3 يومياً ، بالإضافة إلى إنشاء شبكة المياه الرئيسية بمدينة دهب بطول [41] كم وإقامة [3] محطات تحلية مياه لخدمة قطاع السياحة بطاقة [1500] م3 بكل من طابا وأبورديس لصالح هيئة التنمية السياحية .
> كما تقوم القوات المسلحة بتنفيذ خط مياه العلمين مطروح بطول [210] كم وبطاقة تصل إلى [55 الف] م3 ، وإنشاء عدد [8] روافع مياه على مسار الخط ، وإنشاء أكبر محطة لتحلية مياة البحر فى بطاقة [24 الف] م3 يومياً بمدينة سيدى حنيش بمحافظة مطروح والتى سيكون لها أكبر الآثر فى حل مشاكل المياه بمدن وقرى المحافظة وخدمة متطلبات التنمية السياحية والزراعية والصناعية بالمحافظة .

 

 

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