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محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بمدينة نصر

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محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بمدينة نصر محافظ القاهرة يقود حملة مكبرة لإزالة التعديات والمخالفات بمدينة نصر

كتب : سلامة عامر منذ 20 دقيقة

شنت محافظة القاهرة، اليوم، حملة مكبرة بحي شرق مدينة نصر، لإزالة التعديات والمخالفات المقامة منذ سنوات، باستيلاء أصحاب المحلات على الفراغات الموجودة أمام محلاتهم، وإنشاء تاندات ومنع المواطنين من المرور على الأرصفة.

وأكد جلال مصطفى سعيد، محافظ القاهرة، على إعادة الانضباط إلى الشارع المصري هو من أوليات المحافظة، ولن يتم السكاح بأية مخالفات جديدة، وسيتم تعقب كل المخالفات السابقة، سواء مخالفات بناء أو تعدٍ على أراضي الدولة أو أي مبني سواء من الحجر أو الخشب بدون ترخيص.

وفوجئ المحافظ، خلال الحملة، بقيام أحد أصحاب محلات السمك، باحتلال شارع جانبي بعرض 20 مترًا، بإنشاء شادر بأسوار من الطوب واستكماله بالصاج وضمه للمحل الخاص به، واستخدام البلطجية ضد كل من تسول له نفسه بالاعتراض وفتح الشارع للمواطنيين، وسط صيحات التهليل للمواطننين وفتح الشارع مرة أخرى.

ووجه المحافظ اللواء سالم علي، رئيس الحي، والمهندس حافظ السعيد، رئيس هيئة النظافة وتجميل القاهرة، برفع كل المخالفات وإعادة كل شيء لأصله، وعدم السماح بوجود أي مخالفة جديدة.

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