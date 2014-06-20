أخبار عاجلة

كارثة انسانية .. إسلام السيد طفل 13 سنة يحكي كيف اغتصبه خاله لـ 3 سنوات بالشرقية (فيديو) -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يضرب مثال فى كيفية معالجة الأمور وحل المشكلات -
علاجات طبيعية للتخلص من التهاب المهبل البكتيري -
الملعقة السوداء بطعم الشوكولا تحطم دهون الكرش الافخاذ و الارداف و تسد لشهية و تفقدك 13 كيلو دون رجيم -
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية -
لقاء حصري - رأى أحمد أحمد فى إدارة عيسى حياتو للإتحاد الإفريقي -
لقاء حصرى - رئيس الاتحاد الإفريقى يكشف رؤيته المستقبلية لدعم كافة الاتحادات -
لقاء حصري - علاقة احمد احمد مع هاني أبو ريدة ودوره المؤثر فى فوزه بانتخابات الكاف -
اخسر 6 كيلو في 10 ايام على المضمون مع هذا المشروب الذي تتناوله قبل الذهاب للنوم -
الكوب العجيب اشربه صباحا على الريق يفقدك الكرش دون رجيم و يقوي مناعة جسمك و يخلصك من الامساك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

"حماة الوطن" بالبحر الأحمر ينظم مسيرة ضد التحرش بالغردقة.. اليوم

Google+ Print
"حماة الوطن" بالبحر الأحمر ينظم مسيرة ضد التحرش بالغردقة.. اليوم "حماة الوطن" بالبحر الأحمر ينظم مسيرة ضد التحرش بالغردقة.. اليوم

كتب : صلاح عبدالله منذ 1 دقيقة

أعلن حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، عن تنظيم مسيرة بالسيارات، اليوم، تحت شعار " ضد التحرش" بمدينة الغردقة. وقال باسم حكيم منسق الحزب بالغردقة إن المسيرة سوف تنطلق من أمام مكتبة مصر العامة مساء اليوم، ثم تتجه إلى شارع النصر ومنها إلى شارع الشيراتون السياحي وتنتهي المسيرة بوقفة احتجاجية بميدان "الأكوا" بمشاركة عدد كبير من الشباب والشخصيات العامة. وتأتي هذه المسيرة للتأكيد على رفض جميع المصريين لهذه الظاهرة التي تفشت في الفترة الأخيرة وأن المصريين سيقفون بجانب لمنع هذه الظاهرة السيئة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

تغطية خاصة - عادل العدوي : التعاون الإستخباراتي من أهم العناصر في العلاقة المصرية الأمريكية

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

لقاء حصري - رئيس الاتحاد الإفريقي يتحدث عن دور مصر في انتخابات الكاف

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

وزير الإسكان:فتح باب الحجز بالإسكان الاجتماعى للمصريين بالخارج الشهر المقبل

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن

قصة عبد المنعم الذى شغل قلب الرئيس فى لقاء الجالية المصرية بواشنطن