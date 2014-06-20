"حماة الوطن" بالبحر الأحمر ينظم مسيرة ضد التحرش بالغردقة.. اليوم

كتب : صلاح عبدالله منذ 1 دقيقة

أعلن حزب حماة الوطن بالبحر الأحمر، عن تنظيم مسيرة بالسيارات، اليوم، تحت شعار "مصر ضد التحرش" بمدينة الغردقة. وقال باسم حكيم منسق الحزب بالغردقة إن المسيرة سوف تنطلق من أمام مكتبة مصر العامة مساء اليوم، ثم تتجه إلى شارع النصر ومنها إلى شارع الشيراتون السياحي وتنتهي المسيرة بوقفة احتجاجية بميدان "الأكوا" بمشاركة عدد كبير من الشباب والشخصيات العامة. وتأتي هذه المسيرة للتأكيد على رفض جميع المصريين لهذه الظاهرة التي تفشت في الفترة الأخيرة وأن المصريين سيقفون بجانب الحكومة لمنع هذه الظاهرة السيئة.