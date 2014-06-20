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اليونسكو تدرج قرية بتير الفلسطينية في الضفة الغربية على التراث العالمي المهدد

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اليونسكو تدرج قرية بتير الفلسطينية في الضفة الغربية على التراث العالمي المهدد اليونسكو تدرج قرية بتير الفلسطينية في الضفة الغربية على التراث العالمي المهدد

كتب : أ.ف.ب الجمعة 20-06-2014 19:10

أعلنت لجنة اليونسكو، اليوم، في الدوحة، إدراج قرية (بتير) الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة والتي يهددها جدار الفصل الإسرائيلي على قائمة "التراث العالمي المهدد".

وقالت رئيسة لجنة التراث العالمي الشيخة المياسة بنت حمد آل ثاني -أثر تصويت سري في إطار آلية عاجلة- "تم إدراج الموقع، تهانينا لفلسطين".

من جانبه، أشار ممثل فلسطين إلياس صنبر، "حان الوقت لمن يقاتلوننا في شكل شبه غريزي أن يدركوا أنهم لا يساعدون إسرائيل"، مضيفا إن من صوتوا مع هذا القرار يقولون لهؤلاء إن إسقاط الجدران وحده يضمن السلام والمصالحة. اليوم، وفي ما يتجاوز إدراج "بتير"، تتخذون قرارا شجاعا ضد الانغلاق والاستبعاد والهيمنة. أن هذه اللحظة ستظل محفورة في ذاكرة شعبي.

وأثار إعلان نتيجة التصويت هتافات الترحيب وسارع العديد من السفراء لدى اليونسكو إلى تهنئة نظيرهم ممثل فلسطين إلياس صنبر، بعدما دافعوا عن القيمة الاستثنائية للقرية وأبرزوا الخطر الوشيك الذي يهددها خلافا لرأي خبراء المنظمة.

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